СМИ узнали, какой закон боится подписать Зеленский

Владимир Зеленский не подписывает закон о понижении призывного возраста для мужчин без боевого опыта с 27 до 25 лет, опасаясь реакции общества. При этом документ о расширении призыва уже приняла Верховная рада, и он лежит на столе Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.