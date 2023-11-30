СМИ узнали, какой закон боится подписать Зеленский

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Bloomberg: Зеленский боится реакции общества из-за закона о призывном возрасте

30 ноября, 13:01

Getty Images / STR

Владимир Зеленский не подписывает закон о понижении призывного возраста для мужчин без боевого опыта с 27 до 25 лет, опасаясь реакции общества. При этом документ о расширении призыва уже приняла Верховная рада, и он лежит на столе Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряжённости. Это также может усилить настроения "мир любой ценой", — цитирует агентство главу исследовательского института Penta Владимира Фесенко.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал подготовку комплексного плана по вопросам мобилизации на Украине. Также глава СНБО Алексей Данилов заявлял, что правительство намерено изменить порядок призыва, о нововведениях объявят уже на этой неделе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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