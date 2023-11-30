СМИ узнали, какой закон боится подписать Зеленский
Bloomberg: Зеленский боится реакции общества из-за закона о призывном возрасте
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Владимир Зеленский не подписывает закон о понижении призывного возраста для мужчин без боевого опыта с 27 до 25 лет, опасаясь реакции общества. При этом документ о расширении призыва уже приняла Верховная рада, и он лежит на столе Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряжённости. Это также может усилить настроения "мир любой ценой", — цитирует агентство главу исследовательского института Penta Владимира Фесенко.
Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал подготовку комплексного плана по вопросам мобилизации на Украине. Также глава СНБО Алексей Данилов заявлял, что правительство намерено изменить порядок призыва, о нововведениях объявят уже на этой неделе.