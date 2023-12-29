Настроение — космос: Пять снимков Вселенной, от которых точно возникнет ощущение праздника LIFE решил собрать самые фантастические фотографии, сделанные с помощью телескопов, которыми можно и нужно украсить экран компьютера или смартфона в эти новогодние праздники. 28 декабря, 21:43 Обложка © Shutterstock

"Рождественская ёлка"

Перед нами — туманность и рассеянное звёздное скопление NGC 2264 в созвездии Единорога, это по левую сторону от достаточно хорошо известного и легко заметного в небе Ориона. До этой "ёлки" — 2,5 тысячи световых лет.

Рассеянное звёздное скопление NGC 2264. Фото © Nasa.gov

Это, можно сказать, звёздная колыбель: туманность украшают собой родившиеся из её же вещества по космическим меркам совсем молодые светила — им никак не больше пяти миллионов лет. Для сравнения, Солнцу 4,6 миллиарда лет. Впрочем, звёзды очень массивные столько не "живут", им во Вселенной отводится всего 10–15 миллионов лет. Снимок сделан с помощью космической обсерватории Chandra, она летает вокруг Земли по очень вытянутой орбите. Учёные решили "для праздника" проделать забавный трюк: удалили с фотографии самые яркие звёзды и сопоставили получившееся изображение с оригинальным, чтобы NGC 2264 "мигала" как ёлка, украшенная огоньками.

"Рождественская" анимация, сделанная на основе снимка скопления NGC 2264. Видео © Nasa.gov

Космическая ёлочная игрушка

Это подарок от знаменитого космического телескопа James Webb. И это не что иное, как "лохмотья" разбросанного вещества "перегоревшей" звезды, остаток так называемого взрыва сверхновой. Находится он в 11 тысячах световых лет от нас в созвездии Кассиопеи, поэтому называется Кассиопея А. Полагают, что эта вспышка сверхновой произошла сравнительно недавно, всего три сотни лет назад, примерно в XVII столетии. Правда, пока по историческим документам не удаётся доподлинно установить, что это была за звезда.

Объект Кассиопея А на снимке обсерватории James Webb. Фото © Webbtelescope.org

А в самом центре образовавшегося "шарика" её выброшенной оболочки — её бывшее ядро, которое сжалось до крохотных размеров (диаметр — от силы километров сорок!) и стало чудовищно плотным: в объёме чайной ложки её вещества умещается целиком гора Эверест. От такого сжатия сами атомы в ней разрушились, получился сгусток в основном одних нейтронов. Такие бывшие звёздные ядра и называются нейтронными звёздами.

Галактические гирлянды

Скопление галактик MACS0416. Фото © Nasa.gov

Эта сверкающая круговерть — скопление галактик MACS0416 в созвездии Эридана — в четырёх с лишним миллиардах световых лет от Земли. Тоже снимок James Webb. На самом деле это даже два скопления, которые постепенно сливаются в одно. Десятки и десятки галактических спиралей, в каждой из которых — сотни миллиардов звёзд. Некоторые галактики выглядят вытянутыми в дугу — это оптический эффект, который называется гравитационным линзированием: притяжение очень массивного объекта искажает свет объекта, расположенного позади него или рядом с ним.

Надувательство! Они надули шарик!

Загадочный объект V838 в созвездии Единорога. Фото © Wikipedia / NASA

Наверняка у многих в детстве на ёлке висели (а может, и до сих пор висят) игрушки, напоминающие фонарики, — с углублением внутри. Вот такой фонарик в 2002 году загорелся в космосе, в созвездии Единорога. Самое интересное, что учёные не могут с достаточной уверенностью сказать, что именно привело к образованию такого космического украшения. Ясно, что произошёл внезапный выброс вещества, но на классическое умирание звезды, то есть на сверхновую, наблюдаемое зрелище не очень похоже. Есть мнение, что это бывшее ядро уже умершей небольшой звезды — белый карлик — "объедается" веществом пожираемой звезды-напарницы. В общем, загадка. А вот анимация, сделанная путём наложения снимков объекта V838 Единорога за четыре года, с 2002 по 2006 год. По словам учёных, это распространялось "световое эхо".

Распространение "светового эха" объекта V838 с 2002 по 2006 год

"Снежный ангел"

Эмиссионная туманность Sharpless 2-106. Фото © Wikipedia / NASA & ESA

Эту красоту астрономы наблюдают в созвездии Лебедя, в двух тысячах световых лет от Земли. Как они объясняют, это очень тяжеловесная (массой в 15 Солнц) молодая звезда извергает из обоих своих полюсов струи раскалённого вещества. Такие туманности называют эмиссионными. "Крылья ангела" простираются на два световых года. Это примерно половина расстояния, которое разделяет Солнце и ближайшую к нему звезду-соседку Проксиму Центавра.

Авторы Адель Романенкова