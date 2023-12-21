NASA, кот и Новый год: Как из космоса пришло смешное видео Американское космическое агентство сообщает, что видеопослание было отправлено с помощью лазерного луча. 20 декабря, 21:43 Фото © YouTube / JPLraw

В NASA уверяют, что этот смешной видеоролик имеет историческое значение. Получен он телескопом знаменитой Паломарской обсерватории, расположенной на одноимённой горе в Калифорнии. А отправлен с расстояния в 80 раз большего, чем между Землёй и Луной.

Кота, по опубликованным данным, зовут Тэйтерс и живёт он у одного из сотрудников знаменитой лаборатории реактивного движения NASA. Вот совместная, можно сказать семейная, фотография команды после успешного получения видео. На экране телевизора в центре можно рассмотреть и главного героя.

Команда лаборатории реактивного движения NASA после эксперимента по отправке и получению лазерного сигнала из далёкого космоса. Фото © NASA

Это был эксперимент по отработке нового, по сути, революционного способа связи в космосе — передачи данных не по радиосвязи, а с помощью лазерного луча. Почему этот способ считают очень перспективным: лазерный луч несёт с собой гораздо более сконцентрированный, "плотный" набор данных, и можно за одно и то же время передать или получить гораздо больше, чем по радио. Вопрос был в том, можно ли достаточно метко прицелиться этим лазером с большого расстояния.

До сих пор целились максимум с окололунной орбиты, а в основном с околоземной. Но когда учёные задумали отправить зонд в Главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером, инженеры решили воспользоваться этим потрясающим шансом проверить свою идею на гораздо большей дистанции. Как раз сейчас зонд "Психея" летит к одноимённому астероиду, чтобы в числе прочего выяснить, а не является ли случайно этот астероид обломком погибшей планеты. Вот с него и отправлен лазерный луч с видеоприветом от Тэйтерса. Пишут, что сигнал пролетел 31 миллион километров и ему на это потребовалась 101 секунда.

Надо сказать, недавно с космического аппарата уже отправляли лазерный луч, тогда зонд ещё был в 16 миллионах километров, то есть практически вдвое ближе. Стоит отметить, что сам астероид Психея находится (по крайней мере, сейчас) почти в 600 миллионах километров от Земли, так что в ближайшем будущем наверняка стоит ожидать новых лазерных сигналов со всё более дальних расстояний.

Авторы Адель Романенкова