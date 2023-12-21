На Украине в 2023 году решили насовсем отменить Деда Мороза и Снегурочку и заменить их Николаем Чудотворцем — одним из самых почитаемых святых. При этом день празднования святого "переехал" с 19 декабря на 6-е и отмечается по новоюлианскому календарю. К слову, именно 6 декабря празднуется День Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Своё мнение по этому поводу высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Он отметил, что, с одной стороны, нет ничего плохого в том, что на Украине христианские святые стали символами праздников.

"Но сейчас в украинском государстве активно доминирует ненависть ко всему русскому, к людям других религиозных конфессий. Украине дали ложный западно-европейский путь, встраивают в код чужой цивилизации, к которому она исторически никогда не имела никакого отношения", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Эксперт сравнил такие культурные изменения в Незалежной с вирусом, который разрушает страну изнутри. По его словам, в попытке отказаться от всего русского Украина сталкивается с хаосом, экономическим и политическим кризисами, гражданскими конфликтами и неонацизмом.

Также специалист заметил, что граждане РФ помнят историю и не отказываются от неё даже, несмотря на разные перемены, до сих пор празднуют Старый Новый год. Украинцы же, по словам Самонкина, — жертвы геополитической вакханалии и противопоставления русским. Он подчеркнул, что народ Незалежной поработила маргинальная каста сектантов, устроивших праздник мракобесия.