"Аэрофлот" запустил тестирование перевозки животных на пассажирском кресле

Авиакомпания "Аэрофлот" начала тестировать услуги перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Аэрофлот" приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта. На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе", — говорится в сообщении.

Так, одну пассажиру будет доступен один контейнер с животным в любом классе обслуживания. Платить за питомца придётся по взрослому тарифу. В течение всего полёта животное должно находиться в переноске. При этом переноску, максимально допустимый вес которой составляет 15 кг, разрешается размещать только со стороны иллюминатора. Размер контейнера жёсткого типа не должен превышать 50х30х30 см, а полужёсткого — не более 50х32х30 см. Внутри животное должно иметь возможность встать в полный рост. Ещё одно обязательное условие — специальная ручка или петля, которая позволит плотно закрепить контейнер ремнём безопасности.