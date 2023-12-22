"Аэрофлот" запустил тестирование перевозки животных на пассажирском кресле
Авиакомпания "Аэрофлот" начала тестировать услуги перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
"Аэрофлот" приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта. На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе", — говорится в сообщении.
Так, одну пассажиру будет доступен один контейнер с животным в любом классе обслуживания. Платить за питомца придётся по взрослому тарифу. В течение всего полёта животное должно находиться в переноске. При этом переноску, максимально допустимый вес которой составляет 15 кг, разрешается размещать только со стороны иллюминатора. Размер контейнера жёсткого типа не должен превышать 50х30х30 см, а полужёсткого — не более 50х32х30 см. Внутри животное должно иметь возможность встать в полный рост. Ещё одно обязательное условие — специальная ручка или петля, которая позволит плотно закрепить контейнер ремнём безопасности.
Ранее Лайф рассказывал, как избежать высадки из-за поездки с животным. По словам экспертов, при перелёте каждая авиакомпания предъявляет свои требования к перевозке питомцев. Чтобы путешествие стало комфортным, перед бронированием билета необходимо заказать спецуслугу под названием "провоз животного в салоне или в багажном отсеке".
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