Регион

Уведомления отключены

22 декабря, 16:49

"Аэрофлот" запустил тестирование перевозки животных на пассажирском кресле

Авиакомпания "Аэрофлот" начала тестировать услуги перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Аэрофлот" приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта. На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе", — говорится в сообщении.

Так, одну пассажиру будет доступен один контейнер с животным в любом классе обслуживания. Платить за питомца придётся по взрослому тарифу. В течение всего полёта животное должно находиться в переноске. При этом переноску, максимально допустимый вес которой составляет 15 кг, разрешается размещать только со стороны иллюминатора. Размер контейнера жёсткого типа не должен превышать 50х30х30 см, а полужёсткого — не более 50х32х30 см. Внутри животное должно иметь возможность встать в полный рост. Ещё одно обязательное условие — специальная ручка или петля, которая позволит плотно закрепить контейнер ремнём безопасности.

10 мохнатых пассажиров самолёта, и такой милоте вы бы точно уступили место у иллюминатора
10 мохнатых пассажиров самолёта, и такой милоте вы бы точно уступили место у иллюминатора

Ранее Лайф рассказывал, как избежать высадки из-за поездки с животным. По словам экспертов, при перелёте каждая авиакомпания предъявляет свои требования к перевозке питомцев. Чтобы путешествие стало комфортным, перед бронированием билета необходимо заказать спецуслугу под названием "провоз животного в салоне или в багажном отсеке".

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Животные
  • Авиаперелеты
  • аэрофлот
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров