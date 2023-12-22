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22 декабря, 11:08

Международная федерация сняла абсурдные ограничения на цвет купальников российских гимнасток

FIG смягчила требования к форме гимнастов из РФ в случае допуска к соревнованиям

Фото © freepik

Фото © freepik

Международная федерация гимнастики (FIG) смягчила требования к форме россиян в случае допуска к соревнованиям. В частности, был исключён пункт, согласно которому форма российских гимнастов должна быть только светло-синего оттенка.

Тем не менее одежда и инвентарь, используемые нейтральными спортсменами или их обслуживающим персоналом, по-прежнему должны быть представлены на утверждение FIG. Нарушение приведёт к отказу в участии спортсмена в турнире или дисквалификации, предупредили функционеры.

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Напомним, что Международная федерация гимнастики ещё в июле 2023 года приняла решение о том, что с 1 января 2024 года россияне могут вернуться на международные старты. Однако в ноябре спортсменам выкатили строгие критерии: нейтральный статус, запрет на флаг и гимн, выступление в светло-голубой форме (с белыми элементами, когда необходимо) и ряд других ограничений, включая даже выступление под музыку, которая как-то ассоциируется с Россией.

Марина Калегина
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