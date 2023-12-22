Международная федерация сняла абсурдные ограничения на цвет купальников российских гимнасток

Тем не менее одежда и инвентарь, используемые нейтральными спортсменами или их обслуживающим персоналом, по-прежнему должны быть представлены на утверждение FIG. Нарушение приведёт к отказу в участии спортсмена в турнире или дисквалификации, предупредили функционеры.

Напомним, что Международная федерация гимнастики ещё в июле 2023 года приняла решение о том, что с 1 января 2024 года россияне могут вернуться на международные старты. Однако в ноябре спортсменам выкатили строгие критерии: нейтральный статус, запрет на флаг и гимн, выступление в светло-голубой форме (с белыми элементами, когда необходимо) и ряд других ограничений, включая даже выступление под музыку, которая как-то ассоциируется с Россией.