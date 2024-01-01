Неземной праздник: Когда Новый год на других планетах? LIFE разбирался, что такое Новый год с точки зрения астрономии и какую планету Солнечной системы в этом смысле выгоднее колонизировать. 31 декабря, 21:43 LIFE разбирался, что такое Новый год с точки зрения астрономии. Обложка © Getty Images

На самом деле с точки зрения астрономии Новый год даже на Земле наступает вовсе не 1 января, а несколько раньше — в день зимнего солнцестояния. Это тот день, когда Солнце поднимается над горизонтом весьма невысоко и весьма ненадолго. Самый короткий световой день в году. Ночь перед ним, соответственно, самая длинная. Так вот, в 2023 году это 22 декабря. Начиная с 23-го световой день начинает хоть на минуту или две, но прибавляться. И наши предки это примечали: знание астрономии когда-то было совершенно необходимо как минимум для успешного сельского хозяйства.

Так вот, по этой логике для Нового года на какой-либо планете требуется солнцестояние. А чтобы отметить солнцестояние (хоть зимнее, хоть летнее), надо, чтобы была какая-то заметная разница между тем, насколько высоко Солнце поднимается над горизонтом в разные времена года. А это зависит от такой вещи, как угол наклона оси вращения планеты вокруг себя по отношению к плоскости собственной орбиты. И надо учитывать, что в основном орбиты всех планет нашей системы находятся примерно в одной и той же плоскости, разве что Плутон — а он теперь у нас изгнанник — идёт своим путём. Так вот, дело в том, что угол наклона оси к плоскости орбиты у разных планет очень и очень разный.

У Меркурия, например, этого наклона практически нет, у Венеры и Юпитера он очень маленький, у Земли, Марса, Сатурна и Нептуна — более-менее сопоставимый (23, 25, 26 и 28 градусов соответственно), а вот у Урана и Плутона — совершенно невообразимый (97 и 119 градусов). Так что теоретически, конечно, солнцестояние имеется везде, но не везде это заметно наблюдателю. Значит, где-то придётся отчитывать начало Нового года с какого-то условного момента. Но в любом случае этот момент должен наступать один раз за время оборота планеты вокруг Солнца. Рассмотрим по очереди разнообразных соседей Земли.

Меркурий

Он находится в среднем в 58 миллионах километров от Солнца, но орбита его очень вытянутая, так что он то приближается на расстояние 46 миллионов километров, то улетает на все 68. И эта, представьте себе, планета размерами в полтора раза больше Луны несётся по своему эллипсу со скоростью около 48 километров в секунду — она самая быстрая в Солнечной системе и как раз за это и названа в честь стремительного античного божества. Полный оборот вокруг Солнца наш Гермес (это древнегреческий аналог римского Меркурия) совершает почти за 88 земных суток. Значит, теоретически каждые 88 дней там — Новый год.

Но на практике для нас, землян, для отсчёта лет требуется понимание отсчёта дней, а на Меркурии в этом смысле — совершенное безумие. К примеру, если считать полный оборот планеты вокруг своей оси по отношению к далёким звёздам (это называется звёздными сутками), то получается 58 земных дней. А вот если считать от рассвета до рассвета (то есть солнечные сутки), то это все 176 земных суток. То есть день — это два года! Мало того, с рассветами тоже всё весело. Солнце может взойти, подняться на какую-то высоту, а потом отправиться чётко в обратном направлении и закатиться точно там же, где взошло. Это явление назвали эффектом Иисуса Навина — в честь библейского персонажа, который, по священной легенде, остановил Солнце на небосводе. Проходит несколько земных суток, и вот светило снова появляется и уже остаётся на небе надолго. Так что нет, на Меркурии Новый год справлять не будем. Кошмар какой-то, а не календарь.

Венера

У неё орбита почти круглая, расстояние от Солнца — 107–108 миллионов километров. А учитывая, что у утренней звезды не такая турбоскорость, как у Меркурия (всего 35 километров в секунду), то становится понятно, почему венерианский год длится целых 224 земных дня. Значит, если бы нам удалось сделать хоть что-нибудь с омерзительной атмосферой и инфернальным давлением на этой планете, мы могли бы за пять наших лет устроить там новогоднюю вечеринку восемь раз. Но, опять же, есть небольшая проблема: сутки там — это все 244 земных. То есть продолжительность дня сопоставима с продолжительностью года. И ещё одна деталь: даже если бы там и были какие-то явные солнцестояния и равноденствия, мы бы их ни за что не увидели — на Венере небо не проясняется вообще никогда. Значит, на Венере тоже придётся условно ставить на календаре "точку отсчёта" — момент наступления Нового года.

Марс

Здесь определённость есть: так же, как и на Земле, на Марсе происходят отчётливые солнцестояния. В крайний раз в северном полушарии Красной планеты зимнее солнцестояние наступило 21 июля 2022 года. То есть там Новый год наступил ещё полтора года назад. Дело в том, что при расстоянии от Солнца 228 миллионов километров и со своей скоростью 24 километра в секунду Марс делает круг за 687 дней, то есть за 23 земных месяца. Стало быть, именно с такой периодичностью там наступает Новый год. В следующий раз марсианский север отметит начало очередного астрономического года 7 июня 2024 года. Так что любителям космоса и энтузиастам колонизации Марса стоит поставить на этот день напоминание в календаре смартфона, чтобы будущим летом сказать: "Сегодня на Марсе наступил Новый год".

Юпитер

Сразу надо напомнить, что там наш новогодний стол в любом случае провалится вместе с нами куда-то в неизведанные туманные глубины — у гиганта ведь нет твёрдой поверхности. Это первое. И второе. Оливье раз в двенадцать лет — это довольно грустно. Точнее, раз в 11,9 года. Именно столько занимает путь планеты вокруг Солнца. Притом вокруг собственной оси она кружится очень стремительно: сутки там — по-нашему 9 часов 45 минут. Это сколько же таких суток проходит за юпитерианский год? По калькулятору выходит 10 665. А насчёт солнцестояния дело обстоит так, как мы уже упоминали: там круглый год всё одинаково. На экваторе ночь длится ровно половину суток, а на полюсе Солнце ходит по кругу невысоко над горизонтом и никогда не заходит.

Сатурн

Опять же, из интереса можно погрузить эту планету в исполинскую ванну и удостовериться, что она будет торчать над поверхностью, как фантастический поплавок: плотность Сатурна меньше плотности воды. И насчёт Нового года: 25 мая 2017 года в южном полушарии Сатурна был самый короткий день в году — то самое зимнее солнцестояние. Получается, это был южный Новый год. А год там длится 29 земных лет. В феврале 2032 года — через полгода по сатурнианскому календарю — будет отмечаться северный Новый год. Югу праздника не видать до самого 2046-го.

Уран

Тамошний год — это 84 земных, а смена сезонов — самая поразительная во всей Солнечной системе. Газовый мир практически "лежит на боку" — ось его вращения наклонена настолько, что она почти совпадает с плоскостью орбиты, поэтому долгие годы "смотрит" на свою звезду. Благодаря этому на планете по 20 с лишним лет длятся полярные дни и ночи, которые по совместительству являются летом и зимой. В летние годы Солнце движется по небосводу по спирали, которая очень постепенно опускается вниз. Сейчас в Северном полушарии дело идёт как раз к лету, а на юге приближается зима. В 2028 году южное полушарие отметит своё зимнее солнцестояние, а за ним последует многолетнее "нестояние". На севере планеты Новый год будет в 2060-х годах.

Нептун

В северном полушарии планеты сейчас середина зимы. Она там длится 40 наших лет. Как подсчитывали учёные из Гарвардского университета в 1997 году, зимнее солнцестояние на этой половине Нептуна было 26 февраля 1997 года. Правда, в таблице на сайте NASA это событие датируют 2003 годом. Но для нас эта разница большого значения не имеет. Поскольку восьмая планета оборачивается вокруг Солнца почти за 165 лет, то на своём земном веку мы там Деда Мороза всё равно не дождёмся.

Плутон

Пусть современная астрономия его планетой не считает, но он нам всё равно дорог, и мы с радостью отметим плутонианский Новый год. Тут дело обстоит так: время оборота планеты вокруг Солнца — более 248 земных лет и ось периодически бывает направлена почти прямо к светилу. Когда так происходит, на освещённой стороне наступает летнее солнцестояние, а на другой — зима. Так вот, в северном полушарии Плутона ближайшее зимнее солнцестояние обещают в 2029 году. Значит, там начнётся новый астрономический год.

И да, в заключение. Этот мем уже обрастает щетиной, а через десяток оборотов вокруг Солнца и вовсе станет классикой, как фильмы Рязанова.

Популярный новогодний мем. Фото © Twitter.com / Блог Атеиста

Авторы Адель Романенкова