От Парижа до Алтая: Величайшее озеро в истории Земли попало в Книгу рекордов Гиннесса

Древнее море Паратетис признано самым большим озером в истории Земли по версии Книги рекордов Гиннесса. Исследователи смогли определить его размер ещё в 2021 году, но сам рекорд был подтверждён лишь недавно. Об этом говорится в публикации сайта Gizmodo.

Расчёты, сделанные учёными из Утрехтского университета в Нидерландах вместе с их коллегами из Бразилии, России и Германии, указывают на то, что площадь вод древнего Паратетиса достигала 2,8 миллиона квадратных километров. Это больше, чем в современном Средиземном море. Существовавший примерно 11 миллионов лет назад бассейн раскидывался от Альп на западе до Туркменистана на востоке, или, как ещё говорят, "от Парижа до Алтая". Этот древний океан содержал в десять раз больше воды, чем все вместе взятые озёра наших дней. Когда Паратетис начал иссыхать, на его месте появились три моря — Чёрное, Каспийское и Аральское.

Причины исчезновения огромного древнего океана — тайна для учёных. Одна из версий говорит о том, что Паратетис просто влился в Средиземное море по Босфору и Дарданеллам, которые в те времена действительно были реками. Исследователи датируют его гибель временным интервалом в 6,7–6,9 миллиона лет назад.

К слову, сам термин "Паратетис" был внедрён в обиход русским геологом Владимиром Ласкарёвым в 1924 году. Он состоял в Сербской академии наук, а в 2018 году в Сербии выпустили почтовую марку с его портретом.