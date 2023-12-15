Российские таможенники нашли череп древнего носорога при проверке посылки
Калининградские таможенники при проверке почты нашли череп древнего носорога
Калининградские таможенники при проверке почты нашли череп древнего носорога. Обложка © Koblt.customs.gov.ru
Калининградские таможенники при проверке посылки из Якутии в США обнаружили череп древнего шерстистого носорога. Оказалось, что его планировали незаконно вывезти с территории РФ. Редкую находку уже передали Минкультуры.
"Имущество принадлежало гражданину РФ, который отправил его посылкой из Якутии в США через Калининград. В ходе проведения таможенного контроля данной посылки калининградские таможенники обнаружили, что культурная ценность перемещается без разрешительных документов, товар был изъят и отправлен на экспертизу", — отметили в региональной таможне.
В результате возбуждено административное дело по статье "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров". Эксперты заявили, что череп относится к категории культурных ценностей и представляет интерес для палеонтологии. Образец хорошо сохранился, его стоимость оценили в 125 тысяч рублей. Масса составила 12,97 килограмма, длина — свыше 80 сантиметров. В октябре этого года суд признал имущество бесхозным, поэтому "культурная ценность обращена в собственность государства".
Шерстистый носорог — вымершее млекопитающее из семейства носороговых, которое было распространено в Евразии и окончательно исчезло 8–14 тысяч лет назад. Значительная часть периода его существования пришлась на время последнего оледенения. Данный носорог являлся представителем так называемой мамонтовой фауны.
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