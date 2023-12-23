"Шок постиг каждого": Зрители рассказали о падении каскадёрши на автошоу в Москве

Падение каскадёрши, которая пострадала во время автошоу в Москве, прокомментировали зрители этого мероприятия. Как рассказал один из них "Газете.ru", зрелище произошло на глазах у детей. Очевидцы также отметили, что организаторы не стали останавливать шоу, а только оттащили пострадавшую.

Падение каскадёрши на шоу в Москве. Видео © Telegram / SHOT

"Трюк выполнялся без страховки, девушка в падении зацепилась за машину, которая на скорости её развернула, и она головой ударилась об асфальт. Выбежали мужчины, подобрали девушку и унесли за сцену, шоу продолжилось. Судьба, конечно, неизвестная от такого приземления", — отметил он.

Он также рассказал, что всё произошло на глазах у детей, которых на шоу было достаточно много. По его словам, шок постиг каждого зрителя. Нет людей с нормальной психикой, у кого бы такое зрелище не вызвало ужаса, добавил Дмитрий.

Зритель Станислав отметил, что после инцидента шоу не остановили, а пострадавшую после падения оттащили вглубь. Хоть и в комментариях организаторы написали, что с каскадёршей всё хорошо, зрителям в это слабо верится, сказал он.