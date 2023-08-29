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29 августа, 14:52

Неудачный трюк с "полётом" на "ниве" едва не отправил ростовского каскадёра на тот свет

Каскадёр чудом выжил после падения в автомобиле с крыши здания в Северной Осетии

<p>Последствия неудачного трюка в Северной Осетии с участием каскадёра Евгения Чеботарёва. Обложка © LIFE</p>

Последствия неудачного трюка в Северной Осетии с участием каскадёра Евгения Чеботарёва. Обложка © LIFE

В Северной Осетии ростовский блогер и каскадёр Евгений Чеботарёв решил выполнить трюк номер 94, в котором он хотел перелететь на автомобиле с крыши одного здания на рядом стоящее строение. Однако всё пошло не по плану. Лайф публикует кадры момента неудачного трюка.

Момент неудачного трюка в Северной Осетии с участием каскадёра Евгения Чеботарёва. Видео © LIFE

Ростовский каскадёр пролетел сквозь микроавтобус на скорости 80 км/ч и раскрыл секрет трюка

Ростовский каскадёр пролетел сквозь микроавтобус на скорости 80 км/ч и раскрыл секрет трюка

На них видно, что машина блогера не долетела до соседнего здания и после удара рухнула вниз. При этом сам Чеботарёв выжил и особо не пострадал. Он отделался небольшими ссадинами. Из машины Чеботарёв выбрался самостоятельно.

Евгений Чеботарёв (слева) после неудачного трюка в Северной Осетии. Фото © LIFE

Евгений Чеботарёв (слева) после неудачного трюка в Северной Осетии. Фото © LIFE

Ранее сообщалось, что 30-летний французский руфер и каскадёр Реми Лучиди, более известный как Remi Enigma, погиб, упав со здания Tregunter Tower в Гонконге.

Иван Косицын
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