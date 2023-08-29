Неудачный трюк с "полётом" на "ниве" едва не отправил ростовского каскадёра на тот свет

В Северной Осетии ростовский блогер и каскадёр Евгений Чеботарёв решил выполнить трюк номер 94, в котором он хотел перелететь на автомобиле с крыши одного здания на рядом стоящее строение. Однако всё пошло не по плану. Лайф публикует кадры момента неудачного трюка.

Момент неудачного трюка в Северной Осетии с участием каскадёра Евгения Чеботарёва. Видео © LIFE

На них видно, что машина блогера не долетела до соседнего здания и после удара рухнула вниз. При этом сам Чеботарёв выжил и особо не пострадал. Он отделался небольшими ссадинами. Из машины Чеботарёв выбрался самостоятельно.

Евгений Чеботарёв (слева) после неудачного трюка в Северной Осетии. Фото © LIFE