Неудачный трюк с "полётом" на "ниве" едва не отправил ростовского каскадёра на тот свет
Каскадёр чудом выжил после падения в автомобиле с крыши здания в Северной Осетии
Последствия неудачного трюка в Северной Осетии с участием каскадёра Евгения Чеботарёва. Обложка © LIFE
В Северной Осетии ростовский блогер и каскадёр Евгений Чеботарёв решил выполнить трюк номер 94, в котором он хотел перелететь на автомобиле с крыши одного здания на рядом стоящее строение. Однако всё пошло не по плану. Лайф публикует кадры момента неудачного трюка.
Момент неудачного трюка в Северной Осетии с участием каскадёра Евгения Чеботарёва. Видео © LIFE
На них видно, что машина блогера не долетела до соседнего здания и после удара рухнула вниз. При этом сам Чеботарёв выжил и особо не пострадал. Он отделался небольшими ссадинами. Из машины Чеботарёв выбрался самостоятельно.
Евгений Чеботарёв (слева) после неудачного трюка в Северной Осетии. Фото © LIFE
Ранее сообщалось, что 30-летний французский руфер и каскадёр Реми Лучиди, более известный как Remi Enigma, погиб, упав со здания Tregunter Tower в Гонконге.