"Скульптура Моисея Микеланджело — это мраморное произведение искусства, созданное в 1513–15 годах. Одна из множества деталей этого шедевра — очень маленькая мышца на предплечьях, которая напрягается только при поднятии мизинца, в противном случае она невидима. Моисей поднимает мизинец, поэтому эта крошечная мышца напряжена, и мы это видим", — F***ff555.