10 настолько реалистичных скульптур, что вы не поверите, что они из камня
В руках мастера и гранит сможет превратиться и в кожу, и в ткань, и даже в невесомое пёрышко! Не верите? Собрали 10 таких скульптур, которые точно не оставят вас равнодушными.
"Скульптура Моисея Микеланджело — это мраморное произведение искусства, созданное в 1513–15 годах. Одна из множества деталей этого шедевра — очень маленькая мышца на предплечьях, которая напрягается только при поднятии мизинца, в противном случае она невидима. Моисей поднимает мизинец, поэтому эта крошечная мышца напряжена, и мы это видим", — F***ff555.
Фото © Reddit / F***ff555
"Мраморная скульптура с безумной проработкой деталей", — SonoriousRBLX.
Фото © Reddit / SonoriousRBLX
"Эта подушка вырезана из мрамора!" — Пользователь Reddit.
"Удивительно, как скульпторы делают мрамор таким", — prettyoddsky.
"Вся эта скульптура выполнена из массива мрамора", — Whoshabooboo.
Фото © Reddit / Whoshabooboo
"Это статуя из сплошного мрамора. Удивительно!" — Пользователь Reddit.
"Бюст покрытой женщины, Антонио Коррадини, мраморная скульптура, 1717–1725 годы", — Nihan-gen3.
Фото © Reddit / Nihan-gen3
"Это мраморная скульптура", — iam4real.
Фото © Reddit / iam4real
"Каменная скульптура Бенджамина Виктора "Вирсавия", — Minifig81.
Фото © Reddit / Minifig81
"Иллюзия прозрачной ткани в мраморе, созданная Антонио Коррадини", — OliveOliveo.
Reddit / Nihan-gen3