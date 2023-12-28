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28 декабря, 05:00

10 настолько реалистичных скульптур, что вы не поверите, что они из камня

В руках мастера и гранит сможет превратиться и в кожу, и в ткань, и даже в невесомое пёрышко! Не верите? Собрали 10 таких скульптур, которые точно не оставят вас равнодушными.

"Скульптура Моисея Микеланджело это мраморное произведение искусства, созданное в 1513–15 годах. Одна из множества деталей этого шедевра очень маленькая мышца на предплечьях, которая напрягается только при поднятии мизинца, в противном случае она невидима. Моисей поднимает мизинец, поэтому эта крошечная мышца напряжена, и мы это видим", — F***ff555.

Фото © Reddit / F***ff555

Фото © Reddit / F***ff555

"Мраморная скульптура с безумной проработкой деталей", — SonoriousRBLX.

Фото © Reddit / SonoriousRBLX

Фото © Reddit / SonoriousRBLX

"Эта подушка вырезана из мрамора!" Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Удивительно, как скульпторы делают мрамор таким", — prettyoddsky.

Фото © Reddit / OliveOliveo

Фото © Reddit / OliveOliveo

"Вся эта скульптура выполнена из массива мрамора", Whoshabooboo.

Фото © Reddit / Whoshabooboo

Фото © Reddit / Whoshabooboo

"Это статуя из сплошного мрамора. Удивительно!" Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Бюст покрытой женщины, Антонио Коррадини, мраморная скульптура, 1717–1725 годы", — Nihan-gen3.

Фото © Reddit / Nihan-gen3

Фото © Reddit / Nihan-gen3

"Это мраморная скульптура", — iam4real.

Фото © Reddit / iam4real

Фото © Reddit / iam4real

"Каменная скульптура Бенджамина Виктора "Вирсавия", Minifig81.

Фото © Reddit / Minifig81

Фото © Reddit / Minifig81

"Иллюзия прозрачной ткани в мраморе, созданная Антонио Коррадини", — OliveOliveo.

Фото © Reddit / OliveOliveo

Фото © Reddit / OliveOliveo

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки
10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки
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Reddit / Nihan-gen3

Сергей Трофимов
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