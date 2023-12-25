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Сын Зверева работает во Дворце культуры и живёт на 18 тысяч рублей в месяц

25 декабря, 09:22
Стилист Сергей Зверев и сын Сергей Зверев – младший. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergeyzverev

Стилист Сергей Зверев и сын Сергей Зверев – младший. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergeyzverev

Приёмный сын стилиста и шоумена Сергея Зверева снимает комнату у пенсионера и зарабатывает 18 тысяч рублей в месяц во Дворце культуры в подмосковной Коломне. Об этом Сергей Зверев – младший рассказал в программе "Секрет на миллион".

Сейчас мужчине 30 лет, он давно не общается со своим приёмным отцом, который разочаровался в нём из-за нежелания идти по его стопам. Зверев-младший не имеет собственного жилья и снимает угол у пенсионера в Московской области. Вместо арендной платы мужчина помогает хозяину дома с уборкой и ухаживает за ним.

Стилист Сергей Зверев с сыном Сергеем. Фото © ТАСС / Михаил Фомичёв

Стилист Сергей Зверев с сыном Сергеем. Фото © ТАСС / Михаил Фомичёв

Зверев-младший работает звукооператором в местном Доме культуры за 18 тысяч рублей в месяц. По ночам он подрабатывает таксистом, а также получает, по его словам, "неплохие деньги", занимаясь бизнесом по утилизации старой техники. Мужчина смог разыскать свою биологическую мать, но разочаровался в ней. Женщина пьёт и теперь постоянно звонит ему в нетрезвом виде.

Бывшую возлюбленную Сергея Зверева хотят наказать за дискредитацию ВС РФ
Бывшую возлюбленную Сергея Зверева хотят наказать за дискредитацию ВС РФ

Ранее сообщалось, что в 2019 году приёмный сын Сергея Зверева ушёл жить в монастырь. Он разругался со звёздным отцом, который не хотел принимать его возлюбленную и всячески её оскорблял.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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