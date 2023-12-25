Бразилии грозит отстранение от международных футбольных турниров
FIFA пригрозила Бразилии отстранением из-за скандала с главой CBF Родригесом
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Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила Бразилии отстранением национальной сборной и футбольных клубов страны от участия в международных соревнованиях. Причиной стал скандал вокруг выборов нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF), которые пройдут в январе 2024 года.
По данным Associated Press, главный футбольный орган Бразилии получил официальное письмо о том, что ему может грозить приостановка деятельности, если он не прислушается к призыву FIFA повременить с выборами и вместо этого предпримет шаги для быстрой замены Эднальдо Родригеса на посту президента организации.
Напомним, что 7 декабря суд Рио-де-Жанейро отстранил от должности Родригеса и всех его назначенцев из-за вскрывшихся фактов нарушения на выборах в прошлом году. Функционер попытался оспорить это решение, но два высших суда Бразилии не приняли его стороны. Исполняющим обязанности президента Бразильской конфедерации футбола временно назначен Хосе Пердиз — глава высшего спортивного суда Бразилии. Именно ему по местным законам нужно организовать новые выборы президента в течение 30 рабочих дней. А вот ФИФА считает подобные вмешательства необоснованными и требует не избирать нового президента до окончания разбирательств.