Бразилии грозит отстранение от международных футбольных турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила Бразилии отстранением национальной сборной и футбольных клубов страны от участия в международных соревнованиях. Причиной стал скандал вокруг выборов нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF), которые пройдут в январе 2024 года.

По данным Associated Press, главный футбольный орган Бразилии получил официальное письмо о том, что ему может грозить приостановка деятельности, если он не прислушается к призыву FIFA повременить с выборами и вместо этого предпримет шаги для быстрой замены Эднальдо Родригеса на посту президента организации.