С 1 января вырастут акцизы на бензин: Как изменятся цены на АЗС С 1 января 2024 года вступает в силу закон, согласно которому повышаются акцизные ставки на топливо. Какая ситуация сейчас складывается на рынке и сколько будет стоить бензин с 1 января. 25 декабря, 21:41 Акцизы на бензин увеличатся с 1 января. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Оптовые цены на бензин в России в декабре немного снизились по сравнению с осенними месяцами. Это связано с сезонным понижением спроса и наличием запасов топлива в стране. Однако по сравнению с декабрём 2022 года цены выросли более чем на 6%, а на марки АИ-98 и выше — более чем на 10%. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он обратил внимание на то, что с 1 января 2024 года планируется повышение акцизных ставок на топливо на 5%, на 4% — в 2025 году и на 4% — в 2026-м. Это приведёт к удорожанию бензина примерно на 50–58 копеек.

— Цены на топливо будут расти в пределах уровня инфляции в 2024 году. По прогнозам ЦБ, инфляция в 2023 году составит 7,5%. Значит, рост цен на бензин не должен существенно опережать этот показатель. За последние 10 лет в среднем цена на нефть дорожала в пределах 8% ежегодно. Скорее всего, стоимость топлива будет расти, но нестремительными темпами. Правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объёме, поэтому оптовые цены идут вниз, а розничные цены снижаются неохотно. Но и стремительного роста не наблюдается, — пояснил Владислав Антонов.

Возобновление экспорта топлива из России также может оказать влияние на внутренние цены. Дело в том, что для нефтяных компаний экспортные поставки более выгодны.

Таким образом, считает Владислав Антонов, с 1 января 2024 года следует ожидать некоторого повышения цен на бензин. Он будет связан в первую очередь с ростом акцизов. Однако резкий скачок цен вряд ли произойдёт.

Как видно из графиков Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, где торгуются различные марки бензина и дизельного топлива, оптовая цена после снижения в декабре за последнюю неделю практически не изменилась. АИ-92 стоит 38 264 рубля за тонну, 95-й — 41 188, межсезонное ДТ — 52 562, зимнее ДТ — 64 239.

— В рознице в регионах и столице бензин также подешевел, но надо признать, что чисто символически, буквально на копейки. Чего, к сожалению, не скажешь о зимнем дизельном топливе. Цена на него незначительно, но растёт. Связано это в первую очередь с сезонным фактором. На мой взгляд, цена на топливо в 2024 году будет плавно и незначительно расти в связи с увеличением налоговой нагрузки на АЗС начиная со второго квартала. В то же время я не ожидаю скачкообразных взлётов или падений. До марта цены на все виды топлива останутся на текущих уровнях, — считает руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

Начиная со второго квартала 2024 года цена на бензин будет зависеть от нескольких факторов. Среди них — цена нефти на мировом рынке, цена бензина и ДТ на европейском рынке, техническое состояние нефтеперерабатывающих заводов и их возможность работать на проектных мощностях.

По прогнозам Николая Переславского, во второй половине 2024 года цены на бензин и дизель прибавят от 8 до 10% в зависимости от марки и региона.

Авторы Нина Важдаева