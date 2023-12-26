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С 1 января вырастут акцизы на бензин: Как изменятся цены на АЗС

С 1 января 2024 года вступает в силу закон, согласно которому повышаются акцизные ставки на топливо. Какая ситуация сейчас складывается на рынке и сколько будет стоить бензин с 1 января.

25 декабря, 21:41
Акцизы на бензин увеличатся с 1 января. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Акцизы на бензин увеличатся с 1 января. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Оптовые цены на бензин в России в декабре немного снизились по сравнению с осенними месяцами. Это связано с сезонным понижением спроса и наличием запасов топлива в стране. Однако по сравнению с декабрём 2022 года цены выросли более чем на 6%, а на марки АИ-98 и выше — более чем на 10%. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он обратил внимание на то, что с 1 января 2024 года планируется повышение акцизных ставок на топливо на 5%, на 4% — в 2025 году и на 4% — в 2026-м. Это приведёт к удорожанию бензина примерно на 50–58 копеек.

Цены на топливо будут расти в пределах уровня инфляции в 2024 году. По прогнозам ЦБ, инфляция в 2023 году составит 7,5%. Значит, рост цен на бензин не должен существенно опережать этот показатель. За последние 10 лет в среднем цена на нефть дорожала в пределах 8% ежегодно. Скорее всего, стоимость топлива будет расти, но нестремительными темпами. Правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объёме, поэтому оптовые цены идут вниз, а розничные цены снижаются неохотно. Но и стремительного роста не наблюдается, пояснил Владислав Антонов.

Возобновление экспорта топлива из России также может оказать влияние на внутренние цены. Дело в том, что для нефтяных компаний экспортные поставки более выгодны.

Таким образом, считает Владислав Антонов, с 1 января 2024 года следует ожидать некоторого повышения цен на бензин. Он будет связан в первую очередь с ростом акцизов. Однако резкий скачок цен вряд ли произойдёт.

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Как видно из графиков Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, где торгуются различные марки бензина и дизельного топлива, оптовая цена после снижения в декабре за последнюю неделю практически не изменилась. АИ-92 стоит 38 264 рубля за тонну, 95-й — 41 188, межсезонное ДТ — 52 562, зимнее ДТ — 64 239.

В рознице в регионах и столице бензин также подешевел, но надо признать, что чисто символически, буквально на копейки. Чего, к сожалению, не скажешь о зимнем дизельном топливе. Цена на него незначительно, но растёт. Связано это в первую очередь с сезонным фактором. На мой взгляд, цена на топливо в 2024 году будет плавно и незначительно расти в связи с увеличением налоговой нагрузки на АЗС начиная со второго квартала. В то же время я не ожидаю скачкообразных взлётов или падений. До марта цены на все виды топлива останутся на текущих уровнях, считает руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

Начиная со второго квартала 2024 года цена на бензин будет зависеть от нескольких факторов. Среди них — цена нефти на мировом рынке, цена бензина и ДТ на европейском рынке, техническое состояние нефтеперерабатывающих заводов и их возможность работать на проектных мощностях.

По прогнозам Николая Переславского, во второй половине 2024 года цены на бензин и дизель прибавят от 8 до 10% в зависимости от марки и региона.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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