Бастрыкин назвал Купцова легендой МУРа

На 72-м году жизни умер бывший глава Московского уголовного розыска Василий Купцов. Как сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, его по праву называют легендой МУРа.

"Пришла печальная новость. Не стало бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР), председателя совета ветеранов столичного управления МВД России Василия Николаевича Купцова. Василия Николаевича по праву называют легендой МУРа. В органах внутренних дел он прошёл путь от постового милиционера до первого заместителя начальника ГУВД Москвы", — говорится в сообщении.

По словам Бастрыкина, Купцов принимал участие в раскрытии множества особо тяжких преступлений, а также задерживал опасных преступников. Кроме того, он был отмечен высокими государственными наградами. Председатель СК РФ выразил искренние слова поддержки родным и близким Василия Николаевича.