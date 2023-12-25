Умер московский прокурор, который вёл дело битцевского маньяка

В возрасте 73 лет скончался бывший прокурор Москвы Юрий Сёмин. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Экс-прокурор Москвы Юрий Сёмин скончался сегодня на 74-м году жизни в результате обширного инфаркта. <...> Выражаю искренние соболезнования родным и близким покойного", — написал он в телеграм-канале.

Депутат напомнил, что в период с 2006-го по 2011 год Сёмин был во главе московской прокуратуры, а после занимал пост начальника антикоррупционного управления Генпрокуратуры.

При жизни он был удостоен награды "За безупречную службу", знака отличия "За верность закону" I степени. Именно Сёмин в начале нулевых вёл дело битцевского маньяка и требовал поместить его в тюрьму на пожизненное.