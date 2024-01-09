Инопланетные спутники: Учёные наблюдают нечто подозрительное в созвездии Лебедь Первоначально астрофизики решили, что вокруг двух миров вращаются их самые обыкновенные луны, и очень обрадовались: за пределами Солнечной системы ещё не удавалось разглядеть ни одного естественного спутника планеты. Но недавние исследования этих выводов не подтвердили. 8 января, 21:45 Созвездие Лебедь. Обложка © Getty Images / sololos

Это художественное изображение экзопланеты Kepler-1625b в созвездии Лебедь, в 8 тысячах световых лет от нас. И она вращается там вокруг очень похожей на Солнце звезды. Более того, этот далёкий мир расположился возле своего светила приблизительно там же, где у нас в Солнечной системе находится Венера. Если быть точнее, то немного дальше Венеры. Учёные говорят, что чисто теоретически там может быть уже не слишком жарко и на этой планете могли бы быть океаны. По-научному это называется зоной потенциальной обитаемости планеты, или "зоной Златовласки", — идеальным для земной жизни расположением планеты.

Экзопланета Kepler-1625b в представлении художника. Фото © Wikipedia / ESA / Hubble

Впрочем, астрономы не видят в этой планете вторую Землю и на сегодняшний день найти там какую-то жизнь практически не надеются – это газовый гигант. Размером он, по разным оценкам, минимум в 6 и максимум в 11 раз больше Земли. Если реальные габариты ближе к максимуму, значит, он примерно как Юпитер.

Занятно, что эта иллюстрация Kepler-1625b очень подходит и для другой далёкой планеты — Kepler-1708b. Дело в том, что это тоже по всем признакам "Юпитер" и он тоже принадлежит солнцеподобной звезде. И тоже в созвездии Лебедь. Только несколько поближе к Земле — в 5600 световых годах. Но самое интересное — возле обеих этих планет были замечены аналогичные весьма крупные объекты: сопоставимые с Нептуном. И были подозрения, что в обоих случаях впервые в истории космических исследований удалось обнаружить спутник планеты за пределами Солнечной системы. Да ещё какой спутник, совершенно невиданный: газовый, гигантский. У Kepler-1625b он (как считали астрономы) имеет массу 19 Земель, радиус — 4 Земли. У Нептуна радиус именно такой, а масса даже поменьше — 17 Земель. По предполагаемому спутнику Kepler-1708b так: радиус — 2,6 Земли, а массу подозревали очень большую — оценивали в пределах 37 Земель.

Как эти мегалуны были замечены (или, по крайней мере, заподозрены в существовании): точно так же, как и их планеты, а именно — во время прохождения по диску родительской звезды. Дело в том, что во время этого транзита звезда немного тускнеет. Так вот, во время транзитов этих планет наблюдалось следующее: сначала звезда ожидаемо достаточно заметно тускнеет, потом яркость светила резко восстанавливается (очевидно, планета проследовала), но тут сразу же вслед за этим происходит второе едва-едва заметное потускнение. Поэтому учёные и подумали, что это естественный спутник, луна (и притом довольно большая) тянется за своей планетой. Когда планета вместе с этой предполагаемой луной продвигалась перед диском звезды, дополнительное слабое потускнение, разумеется, было незаметно на общем фоне, но когда планета покинула диск, стало очевидно, что она, похоже, продвигалась не в одиночестве.

Транзит планеты по диску своей звезды. GIF © giphy

Вдобавок, к примеру, по поводу Kepler-1625-b было замечено, что её наблюдаемая скорость обращения вокруг своего солнца отличается от расчётной: она немного выше, чем должна быть. И это позволяет подозревать, что нечто влияет на планету своей гравитацией.

Но главная улика — вышеупомянутое второе затемнение звезды. Первоначально оно было обнаружено при наблюдениях с помощью космической обсерватории Kepler. Потом то же самое прослеживалось при наблюдении через легендарный телескоп Hubble. Но впоследствии учёные провели тщательный анализ этих наблюдений и пришли к выводу, что этот эффект дополнительного потемнения был, скажем так, ложным. Как писали исследователи, они считают, что это "артефакт обработки данных". А недавно на эту тему опубликовали ещё одну научную работу. Она была проведена Институтом Макса Планка по исследованию Солнечной системы и Обсерваторией Зонненберга, оба они находятся в Германии. Сообщается, что учёные использовали специальный компьютерный алгоритм, чтобы ещё раз прогнать через него полученные данные по подозреваемым экзолунам. Вывод неутешительный: говорят, нет их там.

Хотя правильнее всё-таки сказать "не обнаружены". Ситуация, к сожалению, такова, что даже самая современная техника пока позволяет обнаруживать около звёзд только очень крупные небесные тела, да и то, как мы теперь понимаем, не всегда. Именно поэтому из найденных уже в космосе 5,5 тысячи экзопланет большинство — именно газовые гиганты. Более мелкие миры труднее заметить. Поэтому и лун экзопланетных мы пока не видим. Но это пока. Астрономы совершенно не сомневаются, что у далёких планет есть бесчисленное множество всевозможных спутников, в том числе наверняка таких, каких у нас в Солнечной системе нет.

Авторы Адель Романенкова