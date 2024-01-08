Как умирают звёзды: Что такое взрыв сверхновой LIFE разбирался, почему многие звёзды внезапно вспыхивают так, что это видно по всей галактике, и почему с Солнцем этого никогда не случится. 7 января, 21:43 Обложка © Getty Images / cokada

Сверхновой звездой это явление называют потому, что вспышка в небе порой возникает в том месте, где никакой звезды никогда не видели. Но не видели не потому, что её там не было, а просто невооружённым глазом её было не рассмотреть, и только благодаря такому космическому шоу земляне узнавали о её существовании. А на самом деле ничего нового в ней нет, даже наоборот — всё старое. Она вспыхнула напоследок.

Взрыв сверхновой (анимация). Фрагмент видео © giphy

Любая звезда — это огромный термоядерный реактор. Точнее, этим реактором является звёздное ядро. Именно там от огромного гравитационного давления идёт термоядерный синтез — атомы водорода в конечном счёте образуют атомы гелия. Окружающее ядро вещество — это мантия звезды. Там выделившиеся в ходе этого синтеза фотоны могут бродить миллионы лет, пока наконец не вырвутся на свободу и спустя всего восемь минут не нарисуют солнечные зайчики на наших подоконниках.

Но рано или поздно топливо для термоядерного синтеза в звёздном ядре заканчивается. Таким маломассивным, карликовым звёздам, как наше Солнце, водорода хватает на добрых 10–12 миллиардов лет, то есть они светят чуть ли не с момента зарождения Вселенной. А вот если звезда, скажем, раз в пятнадцать тяжеловеснее, то ей, к сожалению, светит от силы 10–15 миллионов лет. Гиганты быстро перегорают.

А что потом: термоядерные реакции перестают противодействовать мощи гравитации и отработанное ядро начинает резко сжиматься. И от этого сжатия нагреваться даже больше, чем от синтеза. Коллапсирующее и раскаляющееся ядро нагревает собой мантию, она раздувается. Поэтому любая "старая" звезда в конце "жизненного пути" превращается в красного гиганта или даже сверхгиганта.

И в конце концов эта раздутая звёздная оболочка сбрасывается навсегда. Это тоже происходит с любой звездой. Просто в зависимости от её массы происходит по-разному. У Солнца оболочка сойдёт "тихо" — без шоу, фейерверков и поражённых этим зрелищем жителей далёких планет. Там, где нашу звёздочку не улавливают невооружённые инопланетные органы чувств, о ней, возможно, никогда и не узнают.

А вот Бетельгейзе в созвездии Ориона попрощается с нами, как ожидают, весьма эпично — она устроит тот самый взрыв сверхновой: вспышку срываемой навсегда звёздной оболочки. Звезда уже давно — красный гигант, а в последнее время как бы содрогается в предсмертных конвульсиях. Поэтому астрономы считают, что вспышка случится очень скоро. Хотя по космическим меркам "очень скоро" — понятие достаточно растяжимое. Через тысячу лет — это в масштабах Вселенной тоже "очень скоро". Буквально "через мгновение".

Что же останется после взрыва сверхновой — сброшенная оболочка станет живописной туманностью. Такой, как, например, это великолепное украшение вселенской пустоты. Люди Земли увидели его в 1987 году, но на самом деле случилось это 168 тысяч лет назад — объект находится на расстоянии 168 тысяч световых лет от Земли, а значит, свет от него мчался к нам именно столько времени. Расположен он в Большом Магеллановом Облаке — маленькой галактике – спутнице Млечного Пути.

Остаток сверхновой SN 1987A. Фото © Wikipedia

Астрономы считают, что это была звезда массой 17 Солнц — голубой сверхгигант. А значит, внутри этого прекрасного космического "перстня" должно быть оставшееся без оболочки и сжатое до диаметра километров 30–40 звёздное ядро — нейтронная звезда.

Впрочем, если бы наше Солнце было не одиночкой, а частью двойной звёздной системы, оно тоже могло бы вспыхнуть, но уже после своей тихой, спокойной "смерти" — ядра таких звёзд становятся белыми карликами, и в двойных системах эти белые карлики порой натурально поедают своих напарников. И от переизбытка абсолютно им уже не нужной массы в конце концов взрываются. Это тоже сверхновые, просто другого типа. Вот пример в созвездии Кассиопея, в 7,5 тысячи световых лет от нас. Соответственно, эта вспышка случилась 7,5 тысячи лет назад.

Остаток сверхновой Тихо (SN 1572). Фото © Wikipedia

Но на Земле её увидели лишь в 1572 году, и первым — легендарный Тихо Браге. Поэтому туманность и получила название — "остаток сверхновой Тихо". Астрономы считают, что это либо два белых карлика просто слились воедино, либо один другого "поедом заел".

Авторы Адель Романенкова