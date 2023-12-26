Ежи-вампиры завелись в лесах Юго-Восточной Азии

Ёжики с мягкой шерстью, или гимнуры, — это небольшие млекопитающие, которые относятся к семейству ежовых. У них длинная острая мордочка и пушистые "иголки". Внешне они похожи на помесь мыши и землеройки с коротким хвостом. Один из новых видов исследователи назвали достаточно кровожадно, хотя зверьки так вовсе не выглядят, — H. macarong — в переводе с вьетнамского означает "вампир". Всё дело в том, что ёжики этой группы имеют очень длинные клыки. Также у них тёмно-коричневый мех, а длина их тела составляет 14 сантиметров. Примечательно, что другой вид — H. vorax — немного меньше (12 сантиметров) и его из-за ненасытного аппетита учёные назвали "прожорливым".