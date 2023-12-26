Владельцу ночного клуба в Калининграде вынесли приговор за избиение актёра Прилучного

Суд в Калининграде приговорил владельца ночного клуба "Завод" Владимира Семёнова к трём годам лишения свободы условно за избиение актёра Павла Прилучного в 2020 году. Об этом сообщает Калининградский областной суд.

Следствие доказало, что 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба "Завод" Семёнов из-за "резко возникших личных неприязненных отношений" нанёс звезде не менее двух ударов руками и ногами по голове. Прилучный в результате нападения получил серьёзную черепно-мозговую травму с переломом костей основания черепа. В ноябре 2022 года суд назначил Семёнову наказание в виде одного года пяти месяцев исправительных работ, но вердикт был отправлен на пересмотр.

"Приговором Ленинградского районного суда Семёнову назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года. На основании статьи 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком три года", — сказано в сообщении в Telegram-канале областного суда.

Инстанция также признала за Прилучным право на удовлетворение исковых требований в части возмещения материального ущерба.