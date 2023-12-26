Владельцу ночного клуба в Калининграде вынесли приговор за избиение актёра Прилучного
Суд приговорил жителя Калининграда к условному сроку за избиение Прилучного
Павел Прилучный. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Суд в Калининграде приговорил владельца ночного клуба "Завод" Владимира Семёнова к трём годам лишения свободы условно за избиение актёра Павла Прилучного в 2020 году. Об этом сообщает Калининградский областной суд.
Следствие доказало, что 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба "Завод" Семёнов из-за "резко возникших личных неприязненных отношений" нанёс звезде не менее двух ударов руками и ногами по голове. Прилучный в результате нападения получил серьёзную черепно-мозговую травму с переломом костей основания черепа. В ноябре 2022 года суд назначил Семёнову наказание в виде одного года пяти месяцев исправительных работ, но вердикт был отправлен на пересмотр.
"Приговором Ленинградского районного суда Семёнову назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года. На основании статьи 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком три года", — сказано в сообщении в Telegram-канале областного суда.
Инстанция также признала за Прилучным право на удовлетворение исковых требований в части возмещения материального ущерба.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". После избиения Прилучный перенёс операцию. Его внешность артиста изменилась настолько, что его не узнали даже поклонники.