Невролог назвала проблемы с памятью симптомом губительной болезни

Болезнь Альцгеймера проявляется постепенно, и поэтому важно не проглядеть этот недуг. Как пояснила в интервью "Газете.ru" невролог Галина Данилевская, при этом заболевании в первую очередь страдает память о текущих событиях. Например, человек забывает незначительные факты, отдельные детали и новые имена, но это сильно не влияет на повседневную жизнь.

Врач подчеркнула, что временно может сохраняться память об отдалённых событиях, однако по мере прогрессирования этого недуга, который способен привести к слабоумию (деменции), забываются даже самые значимые воспоминания пациента. В то же время, по словам медика, происходит нарушение других когнитивных функций, среди которых речь, мышление и ориентирование в пространстве и времени.

Собеседница издания также рассказала, что человеку, страдающему этим недугом, со временем становится сложно подобрать нужное слово и он заменяет его местоимением. Помимо этого, пациенту трудно проанализировать расположение объектов в пространстве, из-за чего больной не может узнать время по часам и читать графическую карту.

"Ещё один характерный симптом — нарушение ориентирования в незнакомой местности, поэтому больной избегает посещения новых мест, а по мере прогрессирования заболевания может забыть дорогу домой и потеряться", — предупредила Галина Данилевская и подчеркнула, что в таком случае пациенты нуждаются в поддержке семьи.