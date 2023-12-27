В Петербурге объявили охоту на нелегальных торговцев ёлками

В Приморском районе Санкт-Петербурга накануне, 26 декабря, выявили два нелегальных ёлочных базара. Их владельцам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. В настоящее время эти торговые точки закрыты, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге объявили охоту на нелегальные ёлочные базары. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Незаконные ёлочные базары мешают проходу граждан, так как они размещены в местах, не предусмотренных для осуществления трудовой деятельности. Кроме того, мешают деятельности законопослушных предпринимателей, которые в установленные законом сроки и порядке получают разрешение на осуществление торговой деятельности, платят налоги", — рассказал специалист Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Алексей Шумихин.

Во время рейдов у владельцев базаров проверяют наличие документов, разрешающих торговлю. Если их нет, ёлки могут конфисковать.