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20 декабря, 09:17

В Москве открываются ёлочные базары, которые проработают до 31 декабря

В Москве открываются ёлочные базары, на которых будут продаваться новогодние деревья из разных уголков России и даже мира, а также нетрадиционные варианты. Как пишет сайт мэра и правительства столицы, они проработают до 31 декабря.

"В ассортименте представлены ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирия, а также пихты из Дании и Бельгии. Кроме традиционного новогоднего дерева горожане смогут приобрести сосну и лапник", — говорится в сообщении.

Указывается, что предпринимателям следует размещать свои деревья свободно, чтобы покупатели могли их осмотреть и сделать выбор. Всего будет работать 245 базаров.

Как добавили в пресс-службе Департамента торговли и услуг, средняя цена на отечественную ель составит 1,4–1,6 тысячи рублей за метр, сосну — 1,8–2 тысячи, а датская пихта обойдётся москвичам значительно дороже — от шести тысяч рублей за метр.

Три варианта декора новогодней ёлки, что все гости потеряют дар речи

Три варианта декора новогодней ёлки, что все гости потеряют дар речи

Ранее Лайф писал, что в России нехило выросли цены на новогодние ёлки. Двойной скачок связан с санкциями, из-за чего деревья приходится ввозить в страну окольными путями.

Обложка ©

Mos.ru / Ю. Иванко

Матвей Константинов
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