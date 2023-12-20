В Москве открываются ёлочные базары, которые проработают до 31 декабря

В Москве открываются ёлочные базары, на которых будут продаваться новогодние деревья из разных уголков России и даже мира, а также нетрадиционные варианты. Как пишет сайт мэра и правительства столицы, они проработают до 31 декабря.

"В ассортименте представлены ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирия, а также пихты из Дании и Бельгии. Кроме традиционного новогоднего дерева горожане смогут приобрести сосну и лапник", — говорится в сообщении.

Указывается, что предпринимателям следует размещать свои деревья свободно, чтобы покупатели могли их осмотреть и сделать выбор. Всего будет работать 245 базаров.

Как добавили в пресс-службе Департамента торговли и услуг, средняя цена на отечественную ель составит 1,4–1,6 тысячи рублей за метр, сосну — 1,8–2 тысячи, а датская пихта обойдётся москвичам значительно дороже — от шести тысяч рублей за метр.