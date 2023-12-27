Россиянам раскрыли, как оригинально подписать новогодние открытки, если не хватает своих слов

Порадовать близкого человека в Новый год можно не только с помощью подарка, но и правильно подписанной открыткой. Однако многие не могут найти важные и нужные слова, чтобы подарить адресату хорошее настроение и дать понять, что его помнят и ценят. Как подписать новогоднюю открытку душевно и лаконично, Лайфу рассказала заместитель декана факультета русской филологии Государственного университета просвещения Татьяна Головина.

"Если не хватает собственных слов, советую обратиться к вдохновляющим философским или лирическим цитатам — выбирайте их в зависимости от характера вашего адресата. Например: "Смысл Нового года не в том, чтобы получить ещё один год, а в том, чтобы обрести новую душу" (Гилберт Кит Честертон)", — посоветовала эксперт.

Кроме того, отлично подойдёт высказывание американского политического деятеля Бенджамина Франклина: "Всегда воюй со своими недостатками, живи в мире со своими соседями и пусть каждый новый год обнаружит, что ты стал лучше" или цитата из книги российского писателя Олега Роя: "Каждый верит, что старый год и вправду унесёт всё плохое и ненужное, а новый — обязательно подарит счастье. Люди верят в это, сколько бы боли и разочарований им ни пришлось пережить. Они верят в то, что наступивший год обязательно станет счастливым", указала собеседница Лайфа.

Вместе с этим Головина порекомендовала добавить к поздравлению шуточную цитату. Также специалист советует взять за основу фразу из Интернета и придумать собственное пожелание. Ещё один пример оригинальной новогодней открытки — поздравление в виде астрологического прогноза. Так, в предновогодние дни взрослых может порадовать печенье с предсказанием, которое принесёт загадку и лёгкую интригу.

"Главный совет: делайте всё от души, часто людям важна не красота, а искренность ваших поздравлений!" — заключила филолог Татьяна Головина.