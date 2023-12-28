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28 декабря, 06:04

"Икона бездорожья": В Великобритании "любимый внедорожник Путина" продают за 2,5 миллиона рублей

The Sun: В Великобритании продают российскую "Ниву" за 2,5 миллиона рублей

"Нива", которую продают в Великобритании. Обложка © bramley.com

"Нива", которую продают в Великобритании. Обложка © bramley.com

В Великобритании выставили на продажу "любимую икону бездорожья Владимира Путина" — ВАЗ-2121, более известный как "Нива". Как пишет The Sun, российский внедорожник 2021 года выпуска обойдётся потенциальному покупателю в 22 тысячи фунтов стерлингов, что чуть более 2,5 миллиона рублей.

Пробег авто невелик и равен всего 362 милям — почти 600 километров — а стоимость делает её "самой дорогой в своём роде" в королевстве. Подчёркивается, что это всё равно меньше, чем просят за большинство современных полноприводных автомобилей.

"Нива", которую продают в Великобритании. Фото © bramley.com

"Нива", которую продают в Великобритании. Фото © bramley.com

Причём такая свежая "Нива" стала "особенно редкой" в Британии после остановки импорта из-за введённых санкций. В объявлении указывается, что это произведение российского автопрома является сильным претендентом на звание идеального внедорожника.

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Напомним, Владимир Путин приобрёл "Ниву" в 2009 году. Он утверждал, что отечественный автомобиль лучше немецких "фольксвагенов". К слову, на ней же Путин приезжал в свою сочинскую резиденцию перед встречей с тогда ещё премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Матвей Константинов
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