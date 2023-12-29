Впервые за почти 30 лет: Зафиксирован случай заражения лошадиным энцефалитом
ВОЗ: В Аргентине впервые с 1996 года у человека обнаружили лошадиный энцефалит
В Аргентине впервые за почти 30 лет зафиксирован случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE), сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В сообщении ВОЗ говорится, что информацию об этом им передал 20 декабря Национальный координатор Международных медико-санитарных правил Аргентины. В организации подчеркнули, что до этого случая данное заболевание было обнаружено у человека в 1996-м — тогда был единичный случай заражения. А ещё раньше в 1982–1983 годах на территории этого южноамериканского государства произошла вспышка WEE среди лошадей.
WEE представляет собой редкое вирусное заболевание, передающееся комарами, которое поражает лошадей и людей. Большинство случаев заболевания людей связано с эпидемиями среди птиц или лошадей, говорится на сайте ВОЗ.
Ранее Лайф писал о другой эпидемии, случившейся в Аргентине. Сообщалось, что по состоянию на апрель этого года там зафиксировали свыше 40 тысяч случаев заражения тропической лихорадкой денге.
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