Впервые за почти 30 лет: Зафиксирован случай заражения лошадиным энцефалитом

В Аргентине впервые за почти 30 лет зафиксирован случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE), сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В сообщении ВОЗ говорится, что информацию об этом им передал 20 декабря Национальный координатор Международных медико-санитарных правил Аргентины. В организации подчеркнули, что до этого случая данное заболевание было обнаружено у человека в 1996-м — тогда был единичный случай заражения. А ещё раньше в 1982–1983 годах на территории этого южноамериканского государства произошла вспышка WEE среди лошадей.

WEE представляет собой редкое вирусное заболевание, передающееся комарами, которое поражает лошадей и людей. Большинство случаев заболевания людей связано с эпидемиями среди птиц или лошадей, говорится на сайте ВОЗ.