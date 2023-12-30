Корпоративные волонтёры — атрибут зрелого российского бизнеса Регулярное участие в общественно значимых благотворительных инициативах и развитое собственное волонтёрское движение — сегодня это признак зрелости любой крупной компании. 30 декабря, 07:15 Обложка © Shutterstock

Гордость России, самое большое и глубокое озеро на планете — Байкал — ежегодно собирает у своих берегов около миллиона туристов из самых разных стран, включая даже такие экзотические, как Австралия, Аргентина и Новая Зеландия. Но вместе с ними — тысячи тонн мусора. Если бы не волонтёры, заповедник уже давно мог потерять свою привлекательность в горах пластика и бумаги.

В этом году 200 волонтёров добровольческого движения РЖД в одной только Слюдянке собрали более 70 кубов отходов разных типов. Параллельно добровольцы очистили полосу отвода Кругобайкальской железной дороги и прибрежную зону возле железнодорожных станций Старая Ангасолка, Малая Крутая Губа и Шарыжалгай Восточно-Сибирской железной дороги, облагородили места отдыха и создали экологические тропы для туристов. Ежегодная уборка Байкала проводится в рамках акции "Чистые берега Байкала".

Одно из крупнейших предприятий России может похвастаться развитым волонтёрским движением, в котором участвуют не только сами железнодорожники, но и члены их семей. В течение 2023 года добровольцы РЖД провели более трёх тысяч мероприятий.

Статистическая служба компании публикует впечатляющие цифры: на каждой из 16 железных дорог России есть волонтёрские штабы, а в волонтёрских акциях хотя бы один раз приняли участие 20% сотрудников компании, не считая их родных. В реальном исчислении это 85 тысяч железнодорожников-добровольцев в год. При этом движение активно поддерживают и так называемые "серебряные волонтёры" — т. е. ветераны железнодорожного транспорта.

Несмотря на то что волонтёрство предполагает бескорыстную активность и инициативу рядовых сотрудников, руководство Российских железных дорог приняло решение поддерживать благородные начинания работников — и сейчас РЖД предлагает целый пакет материального и нематериального поощрения альтруистов-железнодорожников.

С годами социально значимые инициативы выделились в самостоятельное направление деятельности компании: сейчас работа здесь ведётся по семи аспектам волонтёрства.

Они охватывают практически все сферы жизни российского общества: социальное, экологическое, интеллектуальное, донорское движение, здоровый образ жизни, железнодорожное, культурно-патриотическое, медиаволонтёрство.

Таким образом каждый сотрудник компании, а также члены его семьи, желающие приносить пользу обществу, могут найти свою нишу для благотворительной деятельности. И это особенно важно для развития корпоративной культуры и воспитания подрастающего поколения юных железнодорожников.

К сегодняшнему дню в РЖД для поддержки добровольцев создана специальная электронная книжка волонтёра, которая размещена и доступна через корпоративный аккаунт компании на площадке "Добро.РФ". Зайдя в свой аккаунт, каждый волонтёр сразу же видит список всех текущих и планируемых мероприятий, в которых он может принять участие. Ему остаётся лишь выбрать какие-то из них и подтвердить своё желание на них попасть.

Авторы Евгений Кузнецов