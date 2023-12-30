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29 декабря, 22:49

Залужный уволил советницу Мартынюк после скандальных слов о гибели бойцов ВСУ

Заявление внештатной советницы главкома ВСУ Аллы Мартынюк о неизбежности смерти в контексте высоких потерь украинских бойцов стоило ей карьеры. Об увольнении девушки заявил сам Валерий Залужный.

Решение генерал анонсировал в личном телеграм-канале. Военный добавил, что публичное комментирование таких вопросов от его имени недопустимо.

"Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах", — написал он.

СМИ сообщили о катастрофических поражениях ВСУ в зоне СВО
СМИ сообщили о катастрофических поражениях ВСУ в зоне СВО

Напомним, что скандальное заявление Мартынюк сделала в интервью YouTube-каналу ISLND TV, спровоцировав волну хейта в свой адрес. Она сообщила, что якобы родителям не надо бояться отправки сыновей на фронт, ведь рано или поздно умрут все — и "лучше умереть достойно". Позже девушка попыталась оправдаться за сказанное, но её слова не показались никому убедительными.

Обложка ©

Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Илья Пушкарев
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