Залужный уволил советницу Мартынюк после скандальных слов о гибели бойцов ВСУ

"Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах", — написал он.

Напомним, что скандальное заявление Мартынюк сделала в интервью YouTube-каналу ISLND TV, спровоцировав волну хейта в свой адрес. Она сообщила, что якобы родителям не надо бояться отправки сыновей на фронт, ведь рано или поздно умрут все — и "лучше умереть достойно". Позже девушка попыталась оправдаться за сказанное, но её слова не показались никому убедительными.