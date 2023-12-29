Мобилизованным украинцам не стоит бояться умереть, потому что все люди когда-то умрут, заявила внештатная советница главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Алла Мартынюк. По её мнению, родителям, чьим детям пришли повестки, не стоит паниковать. Но позже политик извинилась, записав видеообращение.

"Не стоит паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрём, и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадёт кирпич или тебя собьёт машина", — заявила Мартынюк.

Её слова вызвали грандиозный скандал. Страницу девушки атаковали разъярённые соотечественники. Она была вынуждена принести извинения. Мартынюк в оправдание заявила, что в интервью были две отдельные мысли, которые смешали вместе. Она рассказала, что имела в виду, что повестка — не всегда смерть, но в любом случае смерть неизбежна, поэтому лучше умереть героем.

Советница главкома ВСУ Алла Мартынюк извинилась за слова о смерти украинцев. Видео © t.me / Политика страны