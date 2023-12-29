Советница главкома ВСУ мотивировала украинцев идти на фронт и вызвала громкий скандал
Советница главкома ВСУ Алла Мартынюк посоветовала украинцам не бояться смерти
Главком ВСУ Валерий Залужный и Алла Мартынюк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / allaacter
Мобилизованным украинцам не стоит бояться умереть, потому что все люди когда-то умрут, заявила внештатная советница главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Алла Мартынюк. По её мнению, родителям, чьим детям пришли повестки, не стоит паниковать. Но позже политик извинилась, записав видеообращение.
"Не стоит паниковать, что ваш сын погибнет на войне. Мы все умрём, и лучше умереть достойно, чем тебе на голову упадёт кирпич или тебя собьёт машина", — заявила Мартынюк.
Её слова вызвали грандиозный скандал. Страницу девушки атаковали разъярённые соотечественники. Она была вынуждена принести извинения. Мартынюк в оправдание заявила, что в интервью были две отдельные мысли, которые смешали вместе. Она рассказала, что имела в виду, что повестка — не всегда смерть, но в любом случае смерть неизбежна, поэтому лучше умереть героем.
Советница главкома ВСУ Алла Мартынюк извинилась за слова о смерти украинцев. Видео © t.me / Политика страны
"Вырезали из часового интервью с неверной интерпретацией моё высказывание… Я не агитировала родителей посылать детей на смерть. Имелось в виду, что не нужно думать о плохом", — сказала Мартынюк.
Тем временем Украина провела уже девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ попросил Владимира Зеленского призвать ещё до полумиллиона граждан. Кроме того, в Раде подготовили законопроект, кардинально меняющий подход к мобилизации. В нём, в частности, предложили мобилизовывать инвалидов третьей группы.