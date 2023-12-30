Наличка в прошлом: Москвичи отвыкли от купюр и подсели на карточки

Жители Москвы и Подмосковья всё реже пользуются купюрами для оплаты покупок и услуг. Доля безналичных расчётов по итогу трёх кварталов 2023 года достигла 81% от общего числа трансакций. Такой вердикт вынес Центральный банк РФ.

По данным регулятора, суммарно за это время с карт москвичей и их соседей из ближайших городов ушло 31,5 триллиона рублей. Они были потрачены за более чем десять миллиардов операций.

"Безналичная оплата товаров и услуг за этот период составила 81,7% от общего количества трансакций. Москвичи в 45 раз, а жители Подмосковья в 47 раз чаще используют платёжные карты для оплаты и переводов, чем для снятия наличных", — сообщила пресс-служба ЦБ интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Скачок спроса на безналичку спровоцировал и рост числа выпускаемых "дебетовок". Так, с января по конец сентября банки выдали жителям Москвы и области свыше 100 миллионов платёжных карт.