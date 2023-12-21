Белоусов: Карты "Мир" принимаются уже на территории 10 стран
Картами российской платёжной системы "Мир" в настоящее время можно воспользоваться на территории десяти стран. Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Важным элементом расчётной инфраструктуры является обеспечение приёма за рубежом платёжных карт системы "Мир". Сегодня карты "Мир" принимаются на территории десяти стран", — сказал он.
По словам Белоусова, Москва проводит переговоры с ещё некоторыми странами по данному вопросу.
Ранее Лайф писал, что крупнейший банк-эквайер Венесуэлы начал принимать карты "Мир". В первую очередь к их приёму подготовили терминалы в самых популярных с точки зрения туризма районах страны. Также сообщалось, что Куба подготовила платёжные терминалы к работе с картами "Мир". Кроме того, российские кредитно-финансовые организации начали устанавливать эквайринговые терминалы для приёма платежей по российским картам в Турции. Таиланд тоже намерен перейти к использованию карт "Мир", но только после того, как будут утверждены визовые послабления для россиян.
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