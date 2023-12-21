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21 декабря, 13:57

Белоусов: Карты "Мир" принимаются уже на территории 10 стран

Картами российской платёжной системы "Мир" в настоящее время можно воспользоваться на территории десяти стран. Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Важным элементом расчётной инфраструктуры является обеспечение приёма за рубежом платёжных карт системы "Мир". Сегодня карты "Мир" принимаются на территории десяти стран", — сказал он.

По словам Белоусова, Москва проводит переговоры с ещё некоторыми странами по данному вопросу.

Ранее Лайф писал, что крупнейший банк-эквайер Венесуэлы начал принимать карты "Мир". В первую очередь к их приёму подготовили терминалы в самых популярных с точки зрения туризма районах страны. Также сообщалось, что Куба подготовила платёжные терминалы к работе с картами "Мир". Кроме того, российские кредитно-финансовые организации начали устанавливать эквайринговые терминалы для приёма платежей по российским картам в Турции. Таиланд тоже намерен перейти к использованию карт "Мир", но только после того, как будут утверждены визовые послабления для россиян.

Оператор карт "Мир" одобрил приём платежей банками из России за рубежом
Оператор карт "Мир" одобрил приём платежей банками из России за рубежом
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Shutterstock

Наталья Исакова
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