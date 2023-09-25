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25 сентября, 15:59

Таиланд готов внедрить карты "Мир", но после визовых изменений для россиян

Таиланд намерен перейти к использованию банковских карт "Мир", когда будут утверждены визовые послабления для россиян. Об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор департамента европейского региона Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен.

"Карты "Мир" в Таиланде пока не работают, но этот вопрос остаётся на постоянном контроле соответствующих структур в Таиланде", подчеркнул он.

По его словам, страна открыта к использованию карт "Мир", однако следует дождаться продления числа дней безвизового пребывания туристов в Таиланде.

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VK: На внутренний туризм приходится 9 из 10 запросов пользователей соцсети

Ранее посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что на венесуэльском острове Маргарита начался приём платежей картами российской системы "Мир".

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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