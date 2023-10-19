Куба подготовила платёжные терминалы к работе с картами "Мир"

В ближайшее время на Кубе появится возможность расплачиваться рублями по картам платёжной системы "Мир", сообщил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель Делового совета Россия – Куба Торгово-промышленной палаты РФ Борис Титов.

"В ближайшее время на Кубе откроется возможность расплачиваться рублями по карте "Мир", — сказал он ТАСС по итогам визита в республику.

Он отметил, что российскую сторону уведомили об адаптации POS-терминалов под карты. Уже скоро они начнут принимать платежи по ним, в том числе рублёвые.