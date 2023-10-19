Куба подготовила платёжные терминалы к работе с картами "Мир"
Титов анонсировал появление на Кубе возможности платить рублями по карте "Мир"
В ближайшее время на Кубе появится возможность расплачиваться рублями по картам платёжной системы "Мир", сообщил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель Делового совета Россия – Куба Торгово-промышленной палаты РФ Борис Титов.
"В ближайшее время на Кубе откроется возможность расплачиваться рублями по карте "Мир", — сказал он ТАСС по итогам визита в республику.
Он отметил, что российскую сторону уведомили об адаптации POS-терминалов под карты. Уже скоро они начнут принимать платежи по ним, в том числе рублёвые.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в Венесуэле начали принимать для оплаты карты системы "Мир". По его словам, на территории страны есть более 80 тысяч таких терминалов.
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