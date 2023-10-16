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16 октября, 10:02

В Венесуэле начали принимать карты "Мир"

Вице-премьер РФ Новак: Венесуэла начала принимать для оплаты карты "Мир"

Венесуэла начала принимать для оплаты карты российской платёжной системы "Мир". Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам семнадцатого заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии.

"На территории Венесуэлы работает карта "Мир", более 80 тысяч терминалов", — сказал он.

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Как отметил Новак, торговый оборот Москвы и Каракаса за последние пять лет вырос на 77%. Для активизации сотрудничества в деловой сфере и продвижения бизнес-инициатив сейчас рассматривается возможность создания российско-венесуэльского делового совета. Председатель Центробанка республики Каликсто Хосе Ортега в разговоре с журналистами уточнил, что российскими картами "Мир" можно пользоваться по всей Венесуэле, но пока только через терминалы ЦБ латиноамериканской республики, в основном они будут размещены в туристических районах.

Ранее стало известно, что карты "Мир" заработают в Иране в ближайшие два-три месяца. Путешественники смогут использовать их для покупок услуг иранских туроператоров, а также расплачиваться ими в местных магазинах.

Таиланд готов внедрить карты "Мир", но после визовых изменений для россиян

Таиланд готов внедрить карты "Мир", но после визовых изменений для россиян

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ТАСС / Сергей Коньков

Наталья Исакова
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