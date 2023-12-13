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13 декабря, 11:10

Крупнейший банк-эквайер Венесуэлы начал принимать карты "Мир"

В терминалах крупнейшего банка-эквайера Венесуэлы Banco de Venezuela начали принимать карты российской платёжной системы "Мир". В первую очередь к их приёму подготовили терминалы в самых популярных с точки зрения туризма районах страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы платёжной системы (НСПК).

"Платёжная система "Мир" сообщает о начале приёма российских платёжных карт в pos-терминалах крупнейшего банка-эквайера Венесуэлы — Banco de Venezuela", указано в публикации.

В приоритете к работе с картами "Мир" подготовились торгово-сервисные предприятия в самых популярных у туристов районах, например в столичном округе, а ещё штатах Нуэва-Эспарта (состоит из островов Маргарита, Коче и Кубагуа) и Боливар. Теперь российские туристы будут иметь возможность платить картами "Мир" в отелях, магазинах, ресторанах и прочих предприятиях, обслуживающихся Banco de Venezuela. В пресс-службе НСПК подчеркнули, что количество банков-партнёров платёжной системы "Мир" в Венесуэле, как и территория, на которой обслуживаются карты "Мир", будут увеличиваться.

Оператор карт "Мир" одобрил приём платежей банками из России за рубежом

Оператор карт "Мир" одобрил приём платежей банками из России за рубежом

Напомним, в середине ноября в МИД Венесуэлы сообщили, что платёжной системой "Мир" теперь можно воспользоваться абсолютно на всей территории страны. Карты "Мир" принимает порядка 40% пунктов продаж.

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Юрий Лысенко
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