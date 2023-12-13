Крупнейший банк-эквайер Венесуэлы начал принимать карты "Мир"

В терминалах крупнейшего банка-эквайера Венесуэлы Banco de Venezuela начали принимать карты российской платёжной системы "Мир". В первую очередь к их приёму подготовили терминалы в самых популярных с точки зрения туризма районах страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы платёжной системы (НСПК).

В приоритете к работе с картами "Мир" подготовились торгово-сервисные предприятия в самых популярных у туристов районах, например в столичном округе, а ещё штатах Нуэва-Эспарта (состоит из островов Маргарита, Коче и Кубагуа) и Боливар. Теперь российские туристы будут иметь возможность платить картами "Мир" в отелях, магазинах, ресторанах и прочих предприятиях, обслуживающихся Banco de Venezuela. В пресс-службе НСПК подчеркнули, что количество банков-партнёров платёжной системы "Мир" в Венесуэле, как и территория, на которой обслуживаются карты "Мир", будут увеличиваться.