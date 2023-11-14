Оператор карт "Мир" одобрил приём платежей банками из России за рубежом
Глава НСПК Комлев: Установка терминалов МИР за рубежом не нарушает законы РФ
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Использование терминалов платёжной системы "МИР" для оплаты за рубежом не противоречит законам. Об этом заявил во вторник, 14 ноября, глава Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев на форуме "Финополис".
По его словам, НСПК, выступающая оператором карт "Мир", готова провести с банками разъяснительную работу, чтобы они почувствовали себя более безопасно. В частности, разъяснения могут быть необходимы в вопросе установки POS-терминалов в других странах, пояснил Комлев, поскольку при оплате с помощью QR-кода или платёжной ссылки операция по факту будет проводиться на территории Российской Федерации.
"Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платёжных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платёжной системы "Мир", — приводит его слова РБК.
Ранее Лайф сообщал, что Куба подготовила платёжные терминалы к работе с картами "Мир". Этот вариант оплаты уже есть и в Венесуэле: на территории страны работают более 80 тысяч терминалов. Кроме того, российские кредитно-финансовые организации начали устанавливать эквайринговые терминалы для приёма платежей по российским картам в Турции. Таиланд тоже намерен перейти к использованию банковских карт "Мир", когда будут утверждены визовые послабления для россиян.