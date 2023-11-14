Оператор карт "Мир" одобрил приём платежей банками из России за рубежом

Использование терминалов платёжной системы "МИР" для оплаты за рубежом не противоречит законам. Об этом заявил во вторник, 14 ноября, глава Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев на форуме "Финополис".

По его словам, НСПК, выступающая оператором карт "Мир", готова провести с банками разъяснительную работу, чтобы они почувствовали себя более безопасно. В частности, разъяснения могут быть необходимы в вопросе установки POS-терминалов в других странах, пояснил Комлев, поскольку при оплате с помощью QR-кода или платёжной ссылки операция по факту будет проводиться на территории Российской Федерации.