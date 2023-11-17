Карты "Мир" стали доступны на всей территории популярной у туристов страны
МИД Венесуэлы: Картами системы "Мир" теперь можно расплатиться по всей стране
Платёжной системой "Мир" теперь можно воспользоваться абсолютно на всей территории Венесуэлы. Карты "Мир" принимает порядка 40% пунктов продаж. Об этом на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал его венесуэльский коллега Иван Хиль Пинто.
"Платформа "Мир" позволяет проводить платежи на территории всей Венесуэлы, на 100% территории Венесуэлы. Порядка 36% всех платёжных пунктов принимают уже карты "Мир", почти 40%. У торговых пунктов есть возможность принимать такую оплату", — уточнил Пинто.
По его словам, на острове Маргарита, который пользуется популярностью у туристов, картой "Мир" можно расплатиться абсолютно везде.
Ранее глава Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев на форуме "Финополис" заявил, что использование терминалов платёжной системы "МИР" для оплаты за рубежом не противоречит законам. По его словам, НСПК готова провести с банками разъяснительную работу, чтобы они почувствовали себя более безопасно.
ТАСС / Роман Пименов