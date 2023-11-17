Карты "Мир" стали доступны на всей территории популярной у туристов страны

Платёжной системой "Мир" теперь можно воспользоваться абсолютно на всей территории Венесуэлы. Карты "Мир" принимает порядка 40% пунктов продаж. Об этом на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал его венесуэльский коллега Иван Хиль Пинто.

"Платформа "Мир" позволяет проводить платежи на территории всей Венесуэлы, на 100% территории Венесуэлы. Порядка 36% всех платёжных пунктов принимают уже карты "Мир", почти 40%. У торговых пунктов есть возможность принимать такую оплату", — уточнил Пинто.

По его словам, на острове Маргарита, который пользуется популярностью у туристов, картой "Мир" можно расплатиться абсолютно везде.