ВСУ отступили со своих позиций в Запорожье и приступили к созданию новой линии обороны
Балицкий: ВСУ отступили в Запорожской области и готовят новую линию обороны
ВСУ в Запорожской области отступили севернее от нынешней линии боевого соприкосновения и готовятся к обороне на новых рубежах. Об этом в личном телеграм-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Уже идут бои на окраинах некогда существовавшего н. п. Работино. Враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ. Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населённых пунктов региона", — сказано в публикации Балицкого.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Вооружённые силы Украины терпят поражение практически на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. По информации издания, российские военнослужащие успешно оттесняют солдат ВСУ на запад, что грозит полным провалом для Незалежной.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu