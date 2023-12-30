ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 декабря 2023, 10:44
3277

ВСУ отступили со своих позиций в Запорожье и приступили к созданию новой линии обороны

Балицкий: ВСУ отступили в Запорожской области и готовят новую линию обороны

ВСУ в Запорожской области отступили севернее от нынешней линии боевого соприкосновения и готовятся к обороне на новых рубежах. Об этом в личном телеграм-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Уже идут бои на окраинах некогда существовавшего н. п. Работино. Враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ. Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населённых пунктов региона", сказано в публикации Балицкого.

На Западе заявили, что Зеленский после краха ВСУ на фронте оказался в тупике
На Западе заявили, что Зеленский после краха ВСУ на фронте оказался в тупике

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Вооружённые силы Украины терпят поражение практически на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. По информации издания, российские военнослужащие успешно оттесняют солдат ВСУ на запад, что грозит полным провалом для Незалежной.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar