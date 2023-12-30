ВСУ отступили со своих позиций в Запорожье и приступили к созданию новой линии обороны

ВСУ в Запорожской области отступили севернее от нынешней линии боевого соприкосновения и готовятся к обороне на новых рубежах. Об этом в личном телеграм-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Уже идут бои на окраинах некогда существовавшего н. п. Работино. Враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ. Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населённых пунктов региона", — сказано в публикации Балицкого.