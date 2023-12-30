Нейросеть стала соведущей Сергея Дружко в новогоднем выпуске его шоу

Журналист и телеведущий Сергей Дружко выпустил новогодний выпуск Druzhko Show — популярного в Сети проекта про интернет, в котором ведущий разбирается в сетевых джунглях и изучает Всемирную паутину. В праздничном выпуске соведущей блогера стала нейросеть, которая предложила создать контент на основе анализа трендов 2023 года.

"На этот раз я пошёл на хитрость и в помощь себе взял нейросеть. Она разбирается в хайпе, и я тоже разбираюсь в хайпе. А хайп, умноженный на два, — это то, что вы увидите в этом выпуске. Также вы в нём увидите Катю Лель, трезвого Пашу Техника, Lovv66, Galibri & Mavik, группу NLO и Амину Tenderlybae", — написал Дружко в описании под видео.

В новом выпуске шоу блогер Паша Техник пытается отгадать загадки нейросети, а рэпер Lovv66 раскроет подробности уличного происшествия, которое блогер пережил в уходящем году. Ещё в программе выпуска — выступление Кати Лель с трендовой "Джагой-джагой", а также другие яркие номера, интервью и челленджи, которые должны пройти звёзды эстрады, стримеры и блогеры.