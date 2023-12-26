Ведущие — Нонна Гришаева и Сергей Бурунов: Шоу "Большая разница" вернётся в эфир 1 января

Уже 1 января в эфир Первого канала вернётся культовое шоу "Большая разница". Об этом сообщили в пресс-службе телеканала. В первом выпуске зрители увидят скетчи по мотивам в том числе "Чебурашки" и "Служебного романа".

"После многолетнего перерыва в эфир возвращается театр пародий "Большая разница". Шоу, которое стартовало 1 января 2008 года и сразу стало всенародным хитом, 1 января 2024 года вновь на экране", — говорится в опубликованном сообщении.

Также анонсированы пародии на известных актёров, телеведущих, картины "Место встречи изменить нельзя", "Вызов", "Холоп", "Барби" и сериал "Полицейский с Рублёвки". Ведущими обновлённого шоу станут Нонна Гришаева и Сергей Бурунов, а роли исполнят Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Мария Сластненкова, Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин.

Съёмки новой "Большой разницы". Фото © Первый канал