Ведущие — Нонна Гришаева и Сергей Бурунов: Шоу "Большая разница" вернётся в эфир 1 января
Шоу пародий "Большая разница" вернётся в эфир Первого канала 1 января
Сергей Бурунов и Нонна Гришаева на съёмках новой "Большой разницы". Обложка © Первый канал
Уже 1 января в эфир Первого канала вернётся культовое шоу "Большая разница". Об этом сообщили в пресс-службе телеканала. В первом выпуске зрители увидят скетчи по мотивам в том числе "Чебурашки" и "Служебного романа".
"После многолетнего перерыва в эфир возвращается театр пародий "Большая разница". Шоу, которое стартовало 1 января 2008 года и сразу стало всенародным хитом, 1 января 2024 года вновь на экране", — говорится в опубликованном сообщении.
Также анонсированы пародии на известных актёров, телеведущих, картины "Место встречи изменить нельзя", "Вызов", "Холоп", "Барби" и сериал "Полицейский с Рублёвки". Ведущими обновлённого шоу станут Нонна Гришаева и Сергей Бурунов, а роли исполнят Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Мария Сластненкова, Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин.
Съёмки новой "Большой разницы". Фото © Первый канал
Ранее певец Алексей Глызин обидел телеведущую и члена жюри музыкального шоу "Суперстар" Леру Кудрявцеву. Он выступил с лирической песней Филиппа Киркорова, которую, по его словам, посвятил Наташе Королёвой и самой Кудрявцевой, которые являются членами жюри. Однако последнюю такой ответ сильно разозлил.