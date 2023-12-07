Такого мы не ждали: Про Букиных планируют снять второй сезон и полнометражный фильм

Долгожданный новый сезон про семью Букиных из Екатеринбурга начнут крутить по телику с 18 декабря. Страшно представить, какие приключения случатся с продавцом обуви Геной Букиным, если он таковым останется в 2023 году, и его женой Дашей. Но если вы думали, что всё ограничится только десятью сериями, то ошибались. Ведь сам режиссёр поведал, что планируется грандиозное продолжение.

"В этом сезоне будет десять серий, в будущем году планируем второй сезон. И затем будет полный метр", — рассказал сценарист и режиссёр "Букиных" Андрей Никифоров.

Ого! Интересно-интересно, что же такого готовят в продолжении "Букиных". Пока что нам известно, что в предстоящем сезоне любимая многими семья переедет и вступит в контры с новыми соседями: стоматологом-интеллигентом Валерой, исполняемым Максимом Лагашкиным, и его женой Катей, которую сыграет Екатерина Стулова. Также известно, что в "Букиных" появится и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов в роли злодея.

Тимур Батрудинов на съёмках сериала "Букины". Фото © Сериал "Букины", режиссёры Гарик Петросян, Андрей Никифоров / Телеканал ТНТ / Kinopoisk.ru

Одним из сюжетных твистов, обещаемых зрителям, станет неожиданное возвращение к родителям повзрослевших детей Ромы и Светы, всё также исполняемых Александром Якиным и Дарьей Сагаловой. Любимца зрителей пса Барона тоже покажут, правда, уже с другой собакой. А вот Толика и Лену Полено мы не увидим, ведь актёры участвовать в сиквеле "Счастливы вместе" отказались.