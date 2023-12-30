Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили возвращается в политику
Экс-премьер-министр Грузии Иванишвили объявил о возвращении в политику
Экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Обложка © ТАСС / Давид Мдзинаришвили
На съезде правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси принято решение о введении должности почётного председателя партии. На этот пост избран основатель политсилы, бывший премьер-министр Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили.
Во время выступления перед делегатами съезда Иванишвили объявил о решении вернуться в политику в связи со многими вызовами, которые возникли перед страной. Он пояснил, что пока вопрос его нового выдвижения на пост премьера не рассматривается. Вместе с тем миллиардер обещал не вмешиваться в управление партией и быть лишь консультантом.
"В этих условиях даже малейшая ошибка со стороны властей, которые представлены правящей партией, может нанести серьёзный урон стране. Главными национальными целями для Грузии остаются восстановление суверенитета и объединение страны, интеграция в Евросоюз", — подчеркнул Иванишвили.
Напомним, в середине декабря саммит Евросовета в Брюсселе решил предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, несмотря на выполнение всего трёх из 12 требований.