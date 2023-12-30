Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили возвращается в политику

Во время выступления перед делегатами съезда Иванишвили объявил о решении вернуться в политику в связи со многими вызовами, которые возникли перед страной. Он пояснил, что пока вопрос его нового выдвижения на пост премьера не рассматривается. Вместе с тем миллиардер обещал не вмешиваться в управление партией и быть лишь консультантом.