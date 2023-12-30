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30 декабря, 14:51

Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили возвращается в политику

Экс-премьер-министр Грузии Иванишвили объявил о возвращении в политику

Экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Обложка © ТАСС / Давид Мдзинаришвили

Экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Обложка © ТАСС / Давид Мдзинаришвили

На съезде правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси принято решение о введении должности почётного председателя партии. На этот пост избран основатель политсилы, бывший премьер-министр Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили.

Во время выступления перед делегатами съезда Иванишвили объявил о решении вернуться в политику в связи со многими вызовами, которые возникли перед страной. Он пояснил, что пока вопрос его нового выдвижения на пост премьера не рассматривается. Вместе с тем миллиардер обещал не вмешиваться в управление партией и быть лишь консультантом.

"В этих условиях даже малейшая ошибка со стороны властей, которые представлены правящей партией, может нанести серьёзный урон стране. Главными национальными целями для Грузии остаются восстановление суверенитета и объединение страны, интеграция в Евросоюз", — подчеркнул Иванишвили.

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Напомним, в середине декабря саммит Евросовета в Брюсселе решил предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, несмотря на выполнение всего трёх из 12 требований.

Андрей Бражников
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