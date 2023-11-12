Президент Грузии Зурабишвили предрекла "большой взрыв" в ЕС

По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, страна может вступить в ЕС вместе с Украиной и Молдавией уже в конце этого десятилетия, несмотря на то что пока не получила статус кандидата. Она отметила, что это будет новым "большим взрывом".

Такое заявление президент сделала в интервью французскому каналу LCI. Однако ведущий заметил, что ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель допускал присоединение Украины к Евросоюзу к 2030 году, а про Грузию речь не шла. По его словам, произойдёт это точно позже. Но Зурабишвили с ним не согласилась.

"Нет, я думаю, это произойдёт одновременно. Произойдёт ли это в 2030 году, 2031 году или 2029 году, я не знаю, но это будет новым "большим взрывом", как говорится <...>. Мы — трио: Молдавия, Украина и Грузия", — ответила на заявление Зурабишвили.