На Солнце зафиксирован супермощный взрыв

На Солнце произошла сильнейшая вспышка действующего цикла, сообщают учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Явление зафиксировали в новогоднюю ночь.

"Вспышка является первым по-настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы. Взрыв примерно в два раза превышает по мощности предыдущие рекордные события данного цикла", — отметили исследователи.

Вспышку зарегистрировали на восточном (левом) крае Солнца на значительном удалении от линии Солнце-Земля. В институте отметили, что при таком расположении воздействие на нашу планету исключено. Исследователи также подчеркнули, что магнитные бури и полярные сияния из-за взрыва также исключены.

Явление произошло из-за накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца, которое стало следствием движения солнечных пятен. За день до вспышки данная сторона звезды была не видна с Земли, поэтому перед этим взрывом могли произойти ещё несколько.