Регион

Уведомления отключены

4 января, 09:36

На Солнце зафиксирован супермощный взрыв

Учёные зафиксировали мощнейшую за четыре года вспышку на Солнце

Солнечная вспышка 01 января 2024 года. Изображение космического телескопа AIA в спектральной линии 9.4 нм. © Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Солнечная вспышка 01 января 2024 года. Изображение космического телескопа AIA в спектральной линии 9.4 нм. © Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

На Солнце произошла сильнейшая вспышка действующего цикла, сообщают учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Явление зафиксировали в новогоднюю ночь.

"Вспышка является первым по-настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы. Взрыв примерно в два раза превышает по мощности предыдущие рекордные события данного цикла", отметили исследователи.

Вспышку зарегистрировали на восточном (левом) крае Солнца на значительном удалении от линии Солнце-Земля. В институте отметили, что при таком расположении воздействие на нашу планету исключено. Исследователи также подчеркнули, что магнитные бури и полярные сияния из-за взрыва также исключены.

Явление произошло из-за накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца, которое стало следствием движения солнечных пятен. За день до вспышки данная сторона звезды была не видна с Земли, поэтому перед этим взрывом могли произойти ещё несколько.

Конец света: Когда умрёт Солнце и что тогда будет
Конец света: Когда умрёт Солнце и что тогда будет

Ранее сообщалось, что международная команда учёных-астрономов обнаружила три сотни новых нейтронных звёзд и внесла их в каталог. Открытие позволил сделать космический гамма-телескоп Fermi. До его запуска в 2008 году человечество знало о существовании менее чем десяти миллисекундных пульсаров.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Вселенная
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров