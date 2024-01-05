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5 января, 14:45

На развитие Херсонщины в 2024 году выделят 124 млрд рублей

Более ста миллиардов рублей направят на социально-экономическое развитие Херсонской области в текущем году. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В 2024 году на реализацию мероприятий по программе социально-экономического развития Херсонской области предусмотрено финансирование 124 млрд рублей. Самая большая статья расходов на социальную поддержку людей (42,5 млрд рублей)", — говорится в сообщении.

По его словам, в приоритетном порядке в области начнут развивать ТЭК и газовую сферу, транспорт и дорожную инфраструктуру, образование и агропромышленный комплекс. Сальдо отметил, что основное внимание в ходе поддержки будет уделено "улучшению условий жизни людей и её качества".

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Ранее Лайф писал, что на Херсонщине рассчитывают отремонтировать дорогу в 2024 году через АПП Армянск, которая является альтернативным маршрутом сухопутного коридора в Крым через новые регионы России.

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Shutterstock

Ян Поланин
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