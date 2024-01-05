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5 января, 16:47

Странный пост президента Польши про "жену с яйцами" вызвал волну смеха в Сети

Президент Польши Дуда опубликовал странный пост про жену и яйца, но сразу удалил

Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / EPA / Pawel Supernak

Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / EPA / Pawel Supernak

Президент Польши Анджей Дуда спровоцировал волну смеха в соцсетях после того, как он опубликовал странный пост в соцсети X (бывший Twitter). Вскоре сообщение было удалено со страницы главы государства, однако пользователи успели сделать скриншот.

"Скажи ему, чтобы спросил свою жену, что значит "иметь яйца". Она знает!" — гласила удалённая запись Дуды.

Осталось неизвестным, что имел в виду Дуда, а также к кому он вообще обращался. Многие поляки в комментариях стали интересоваться, какие или чьи яйца их президент имел в виду.

"Пусть Дуда спросит про яйца у своей жены. Мы-то знаем, кто в этой семье мужик", — написал один из юзеров.

"А что, яйца в магазине опять подорожают?" — поинтересовался другой.

Сам Дуда пока не комментировал свой фейл в соцсетях.

В лимузине из кортежа президента Польши нашли маячок после поездок на Украину
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Ранее Лайф рассказывал, что поляки высмеяли Дуду, пригрозившего России "кнопками, запускающими ядерные ракеты". Интернет-пользователи задались вопросом, какую же должность занимает президент Польши в США, раз позволяет себе угрожать другим странам американским ядерным арсеналом.

Наталья Исакова
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