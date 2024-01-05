Странный пост президента Польши про "жену с яйцами" вызвал волну смеха в Сети

Президент Польши Анджей Дуда спровоцировал волну смеха в соцсетях после того, как он опубликовал странный пост в соцсети X (бывший Twitter). Вскоре сообщение было удалено со страницы главы государства, однако пользователи успели сделать скриншот.

"Скажи ему, чтобы спросил свою жену, что значит "иметь яйца". Она знает!" — гласила удалённая запись Дуды.

Осталось неизвестным, что имел в виду Дуда, а также к кому он вообще обращался. Многие поляки в комментариях стали интересоваться, какие или чьи яйца их президент имел в виду.

"Пусть Дуда спросит про яйца у своей жены. Мы-то знаем, кто в этой семье мужик", — написал один из юзеров.

"А что, яйца в магазине опять подорожают?" — поинтересовался другой.

Сам Дуда пока не комментировал свой фейл в соцсетях.