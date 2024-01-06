Турецкие рыбаки поймали в сети мину
Habertürk: В Турции в районе порта Эрегли в рыболовные сети попала мина
Мина, найденная в Турции. Обложка © X / Pushholder
В районе турецкого порта Эрегли в Чёрном море (провинция Зонгулдак) в рыболовных сетях нашли морскую мину. Как сообщает телеканал Habertürk, рыбаки заметили опасный объект минувшей ночью.
Мужчины сообщили о находке береговой охране, после чего в порт прибыли водолазы. Они достали взрывоопасный предмет для дальнейшего обезвреживания на специальной площадке. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее в ВСУ заявили о подрыве на мине гражданского балкера под флагом Панамы. Пострадали два человека, один из них был госпитализирован.