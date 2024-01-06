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6 января, 12:32

Турецкие рыбаки поймали в сети мину

Habertürk: В Турции в районе порта Эрегли в рыболовные сети попала мина

Мина, найденная в Турции. Обложка © X / Pushholder

Мина, найденная в Турции. Обложка © X / Pushholder

В районе турецкого порта Эрегли в Чёрном море (провинция Зонгулдак) в рыболовных сетях нашли морскую мину. Как сообщает телеканал Habertürk, рыбаки заметили опасный объект минувшей ночью.

Мужчины сообщили о находке береговой охране, после чего в порт прибыли водолазы. Они достали взрывоопасный предмет для дальнейшего обезвреживания на специальной площадке. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Ранее в ВСУ заявили о подрыве на мине гражданского балкера под флагом Панамы. Пострадали два человека, один из них был госпитализирован.

Матвей Константинов
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