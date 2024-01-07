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7 января, 14:27

"Локомотив" подписал контракт с 19-летней звездой "Крыльев Советов"

"Чемпионат": Хавбек "Крыльев Советов" Салтыков перешёл в "Локомотив"

Никита Салтыков. Обложка © VK / ПФК "Крылья Советов"

Никита Салтыков. Обложка © VK / ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник Никита Салтыков перешёл из самарских "Крыльев Советов" в московский "Локомотив". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, 19-летний футболист присоединится к железнодорожникам летом 2024 года. Нынешний сезон он доиграет на правах аренды в составе "Крыльев Советов". Как утверждает источник, столичный клуб заплатил за Салтыкова около 30–35 миллионов рублей. Официально о переходе игрока в "Локомотив" самарцы пока не объявляли.

Уроженец Московской области Никита Салтыков играет за "Крылья Советов" с лета 2023 года. В текущем сезоне он провёл 17 игр в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Взрослую карьеру Салтыков начал в "Чертаново", также он играл за петербургскую "Звезду" и "Акрон".

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Ранее сообщалось, что полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов перейдёт в "Зенит". Петербургский клуб заплатит за 26-летнего игрока 850 тысяч евро.

Наталья Исакова
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