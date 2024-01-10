Что плавает в морях Титана: У учёных есть только одно объяснение загадке спутника Сатурна Далёкая луна газового гиганта скрывает под плотными облаками зеркальную гладь озёр размером с Каспийское море. И в них прослеживается нечто не вполне ясное. 9 января, 21:43 У учёных есть только одно объяснение загадке спутника Сатурна. Обложка © Shutterstock

Титан вполне оправдывает своё внушительное имя: он хоть и спутник, но по размерам крупнее некоторых планет, а именно Меркурия. Его диаметр — 5152 километра. Для сравнения: диаметр Меркурия — 4879 километров, Луны — 3474 километра. Но планетологов и, надо сказать, астробиологов Титан интригует некоторыми другими особенностями.

Спутник Сатурна Титан в начале прохождения по диску газового гиганта. Фото © jpl.nasa.gov

Как минимум это единственная во всей Солнечной системе луна, окутанная облаками, то есть имеющая полноценную и даже очень плотную атмосферу. Настолько плотную, что человек там мог бы легко парить в костюме с крыльями: гравитация там, естественно, гораздо слабее земной, а атмосферное давление в полтора раза больше, чем у нас. Кстати, учёные говорят, что на Титане даже герметичные "выходные" скафандры не нужны — достаточно хорошо сохраняющего тепло комбинезона и кислородной маски. Атмосфера почти вся состоит из азота (собственно, и в земной он тоже составляет большую часть), и ещё несколько процентов содержимого составляет метан. То есть ничего ядовитого для людей в этой атмосфере нет.

Так вот, до 2000-х годов наука достоверно не могла сказать, что там, под облаками Титана. Но с 2006 по 2017 год отправленный к Сатурну европейский зонд Cassini десятки раз пролетал мимо Титана, в том числе погружался в его атмосферу и смог "рассмотреть" поверхность. И в областях около полюсов спутника обнаружились обширные тёмные области, притом гладкие, как зеркало. А от них всюду идут ветвящиеся, такие же тёмные, извилистые… совершенно верно, русла рек. Оказалось, что на луне Сатурна есть моря, которые не только условно называются морями, как на нашей Луне, а моря самые настоящие. Правда, заполнены они не водой, а жидким метаном. А, к примеру, при земном атмосферном давлении метан сжижается примерно при минус 180 градусах. Как раз такой лютый холод на поверхности Титана и царит.

Вообще, Титан — это углеводородный Клондайк, мечта соответствующей земной промышленности. Будь у нас доступ к этому источнику, переход на электрокары и прочую зелёную энергетику отложился бы ещё неизвестно на сколько столетий. Но дело сейчас не в этом, а в том, что посреди зеркальной глади двух метановых морей наблюдаются какие-то подозрительные неровности. Речь идёт о море Кракена и примыкающем к нему, соединённом с ним проливом море Лигеи. Одно из них по размерам сопоставимо с Каспийским, другое поменьше. Радары показывают, что глубина моря Лигеи достигает 170 километров, а у моря Кракена она местами и превышает 200. И неровные области фиксируют тоже радары. Благодаря им же ясно, что неровности находятся над глубоким омутом, то есть это не суша. А вот вопрос, что это тогда такое, прославился как феномен волшебных островов.

Поскольку вокруг них метан покоится зеркалом, то надо так предполагать, что ветер в этих морях не гуляет. Впрочем, не исключают и некоторой вероятности того, что в основном ветра нет, но вот кое-где он, таким образом, немножко возникает. Но пока самое убедительное объяснение появляется после подробнейшего изучения круговорота углеводородов в природе Титана. Дело в том, что в азотно-метановой атмосфере спутника образуются органические молекулы и многие из них оседают на поверхность некими хлопьями, то есть в виде твёрдых частиц. Поэтому учёные полагают, что эти хлопья падают в том числе на моря и там скапливаются в такие "острова". Но для этого "острова" должны представлять собой весьма пористое вещество, потому что иначе все эти скопления просто утонут. И исследователи рассчитали, могут ли действительно на Титане возникать такие "губки" из твёрдой органики. Пишут, что да, могут вполне.

А вот интересно, на что был бы похож Титан, если бы он был не в такой дали, а где-нибудь поближе. Или вообще, скажем, на месте нашей Луны. Кстати, ещё одна любопытная деталь: планетологи считают, что на глубине километров в сто, подо всей этой углеводородной оболочкой, начинается самая настоящая вода. Правда, преимущественно в виде льда, но с жидкой прослойкой. Таким образом, по внутренней структуре Титан схож с другим интереснейшим спутником Сатурна — Энцеладом — и спутником Юпитера Европой, которые покрыты льдом полностью и, скорее всего, под этим льдом имеют глобальный океан.

Авторы Адель Романенкова